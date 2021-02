Puglia, Talea Collection potenzia il portfolio in vista della primavera













Talea Collection, Gruppo alberghiero che opera in Puglia nel segmento luxury, si prepara alla ripartenza nella primavera 2021.

Il Gruppo conferma un’ulteriore espansione con l’aumento del numero delle proprietà della collezione Talea Trulli e Dimore, oggi arrivato a 17 unità. Si va dalla Masseria Il Melograno, prima masseria cinque stelle in Puglia, al boutique hotel La Peschiera, dai trulli e masserie di Talea Trulli e Dimore al Cala Ponte Hotel a Polignano a Mare, fino al Lido Le Tamerici Beach Club.

Talea Collection propone esperienze uniche con laboratori che permettono di apprezzare la cucina pugliese, di scoprire i segreti dell’artigianato locale, o anche di conoscere le diverse tipologie di uva da tavola presenti in Puglia. Sono veri e propri percorsi sensoriali: l’uva tasting, il percorso dell’oleologo, i corsi di ceramica pugliese. Tutte iniziative messe a punto dalla dmc di Talea Collection, che permettono all’ospite di conoscere la Puglia più vera.

«Talea Collection si reinventa in modo costante e ogni anno propone nuovi modi di fruizione del territorio, in cui il viaggio stesso diventa virtuoso – spiega Andrea Sabato, general manager di Talea Collection – Innovazione ed expertise sono le parole alla base della nostra filosofia per la stagione 2021. I nostri ospiti rinnovano la loro scelta di anno in anno, per la qualità e la sicurezza del loro soggiorno che possono scegliere di fruire in assoluta privacy e tranquillità».