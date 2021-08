Puglia protagonista su Tik Tok con la campagna #tiraccontolitalia













Arriva in Puglia la campagna TikTok #tiraccontolitalia, sviluppata con l’obiettivo di valorizzare le tante realtà e culture locali dell’Italia – dalle tradizioni alle nuove tendenze – tra dialetti, moda, musica, cucina, luoghi e aneddoti regionali. La community di Tik Tok, il social network che permette di produrre video creativi che diventano subito virali, racconterà aneddoti, storie, luoghi del cuore, modi di dire e tradizioni culinarie della Puglia attraverso gli hashtag #tiraccontolitalia e #TikTokPuglia.

Per la community di Tik Tok la Puglia è già nota per storia, cultura e natura, e per le sue tradizioni culinarie. E proprio da questa tradizione è partita l’ambassador Diletta Secco, che vanta oltre 1 milione e 150mila followers su Tik Tok e che si trova in Puglia proprio in questi giorni.

Pugliapromozione contribuisce al progetto #tiraccontolitalia, organizzato da Tik Tok offrendo un’esperienza, a cui ha lavorato l’ Ufficio Educational, in linea con lo stile editoriale e i contenuti sul tema food della TikToker.

«TikTok rappresenta la nuova tendenza per raccontare territori sui social; e la Puglia non poteva mancare a questo appuntamento – afferma l’assessore al Turismo e alla Cultura, Massimo Bray – E tutta la storia e la bellezza dei paesaggi, dei borghi, delle città della nostra regione ispireranno la creatività della community di TikTok che si distingue per essere eterogenea e creativa e che abbraccia creator di tutte le età, dai 13 anni in su. La Puglia e tutte le sue caratteristiche sono in grado di conquistare da sempre i turisti di tutto il mondo e anche gli abitanti stessi della regione. E adesso è la volta dei Tiktoker. L’iniziativa punta a promuovere il turismo in Italia e racconta i luoghi con un nuovo linguaggio comunicativo fatto di video brevi che hanno reso Tik Tok parte dell’evoluzione della cultura contemporanea, un luogo ricco di stimoli e creatività dove poter ascoltare, imparare ed esprimersi in maniera autentica».