Puglia, oltre 26 milioni di turisti tra inverno e primavera













Oltre 26 milioni le presenze turistiche in Puglia tra l’inverno del 2021 e la primavera 2022, per una spesa di circa 2,4 miliardi di euro. I numeri, riportati dall’Ansa, arrivano da Isnart per Unioncamere, in collaborazione con le Camere di commercio pugliesi.

Nel dossier viene evidenziato che la spesa media giornaliera dei turisti in Puglia è più bassa di quella del turista medio che trascorre una vacanza in Italia: si spende in media 40 euro al giorno a persona per l’alloggio (57 euro la spesa media del turista in Italia) e 61 euro per le altre spese sostenute nel corso della vacanza (73 euro la media Italia).

Il sistema turistico pugliese ospita il 5,6% delle imprese turistiche attive al primo trimestre 2022 sul territorio nazionale. A livello provinciale è Bari a essere caratterizzata da una maggiore specializzazione turistica sia in termini di imprese che di addetti, pari rispettivamente al 36,1% e al 42,2% del totale regionale.