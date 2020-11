Puglia, Massimo Bray è il nuovo assessore a Turismo e Cultura

La Regione Puglia ha un nuovo assessore al Turismo: è Massimo Bray, in passato già ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e attualmente direttore generale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani dal 2015. Bray è stato scelto dal presidente della Regione, Michele Emiliano, che ha annunciato la nuova giunta in seguito alla rielezione a governatore avvenuta lo scorso settembre.

Massimo Bray – che succede a Loredana Capone – è stato a capo del Mibact dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014 durante il governo guidato da Enrico Letta.

«Terrò presenti gli insegnamenti delle persone che mi hanno formato – sottolinea Bray in un post sulla sua pagina Facebook – A molti di loro è andato subito il mio pensiero. E spero che avranno la pazienza di continuare a consigliarmi e a correggere i miei errori. La cultura e il turismo sono da molti anni due temi importantissimi per la Puglia; credo che occorra ripartire da questa certezza il prima possibile, per sentirci una comunità coesa e per pensare insieme il nostro futuro e quello dei nostri figli. Vorrei che l’esperienza che mi aspetta fosse uno sforzo, condiviso con tutti i cittadini pugliesi, per immaginare il modo migliore – rispettoso della storia e delle specificità – di valorizzare lo straordinario patrimonio che la nostra Terra possiede. Un patrimonio che occorre difendere e sentire davvero come qualcosa che appartiene a ognuno di noi. Il turismo sarà una leva importante per la crescita. Dovremo governarlo, immaginando un modello che garantisca gli investimenti, ma sia rispettoso del paesaggio».

Bray rilancia subito le attività regionali scommettendo anche sui fondi stanziati dall’Europa. «Abbiamo di fronte una grande opportunità: quella di misurarci con la potenzialità che deriva dalle scelte fatte in Europa (penso a #NextGenerationEU) e che possono vedere la Puglia protagonista proprio nel mondo della cultura e del turismo», conclude il neo assessore.