Puglia in Bit con lo spot di Rubini "Autentica meraviglia"













«Dove vai? In Puglia, in Puglia, in Puglia e non solo d’estate». Così alla Bit di Milano Sergio Rubini, regista e attore pugliese, ha raccontato il nuovo spot “Puglia, autentica meraviglia” di Pugliapromozione che, quest’anno, porta la sua firma, sottolineando che «la nostra è una regione turistica 12 mesi l’anno».

Sessanta secondi che partono dal lettino di una psicanalista per raccontare, attraverso l’immaginazione del protagonista, le sei province pugliesi: l’antico borgo di Bovino (Foggia), il parco Nazionale dell’Alta Murgia (Bat), Portalga a Polignano a mare (Bari), l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate (Lecce), il parco naturale di Torre Guaceto (Brindisi) e il MArTa Museo Nazionale Archeologico di Taranto.

«La Puglia sta lavorando tantissimo per il turismo e per la ripresa – ha detto Giorgio Palmucci, presidente Enit – Sono convinto che abbia ancora tantissime potenzialità da esprimere sia per Italia che per l’estero Questo spot potrà essere di stimolo ulteriore anche per noi italiani che spesso non conosciamo bene la nostra Italia».

Il presidente della Regione Michele Emiliano ha aggiunto: «Lo spot è bellissimo, è terapeutico. Nel senso che in un mondo sempre più veloce e in un mondo sempre più incomprensibile, la Puglia è un luogo che rende più lucido il pensiero perché evidentemente l’essenziale emerge con lucidità quando si guarda un paesaggio, un campo di grano, il mare, le grotte e cominci a capire come funziona la fisica del mondo: questo aiuta tanto il buon vivere. Da molti anni, consapevolmente o inconsapevolmente, il Maestro Sergio Rubini sta restituendo il suo pensiero artistico in un coro orizzontale di persone che dicono cose molto simili o complementari. Lo ringrazio perché si è inserito in questo coro interpretando il concetto di turismo esperienziale che diventa quasi terapeutico. Accogliere non è solo un lavoro, è uno stato dell’anima. In Puglia noi accogliamo tutti non solo i turisti».

Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia, fornisce qualche dato sugli arrivi: «Sarà ancora un anno di transizione ma orientato a una forte ripresa. Il dato degli arrivi e delle presenze del 2021 rispetto al 2019, anno pre-pandemia, nei mesi estivi segna quasi il 6% e il 7% in più. E se guardiamo ai dati del turismo nazionale, questi numeri crescono ancora: arriviamo al 13% e il 15%. Questo è un risultato straordinario in un contesto in cui sia i mercati regionali sia quelli internazionali segnano -60 e -70%. Vogliamo continuare a definire i turisti come cittadini temporanei della Puglia, cittadini a cui siamo particolarmente affezionati, cittadini con cui vogliamo scambiare delle emozioni e con cui vogliamo intraprendere dei percorsi. Lo spot di Sergio Rubini ci serve per comunicare che la Puglia è terra di cura, la terra in cui si può ritrovare se stessi. Questa è la nostra strategia all’interno della variegata offerta pugliese, da quella balneare a quella enogastronomica, artistica e culturale, e nei progetti che stiamo sviluppando proprio in questi giorni ponendo al centro il tema della sostenibilità. Abbiamo, infatti, una rete di Cammini in Puglia che sono ormai una realtà consolidata così come il turismo della bicicletta, e le nuove opportunità del turismo esperienziale delle botteghe artigiane».