Puglia, fondo perduto per le agenzie: il plauso di Fiavet

«L’iniziativa della Camera di Commercio di Bari, fortemente voluta dal suo presidente Luigi Ambrosi, è la dimostrazione di come in Italia, quando si vuole perseguire un obiettivo, si può fare presto e bene». Lo afferma il presidente di Fiavet Puglia, Piero Innocenti, nel commentare il bando relativo ai contributi alle micro, piccole e medie imprese della circoscrizione territoriale di Bari, nato per contrastare le difficoltà finanziarie causate dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

«Il bando – prosegue Innocenti – prevede stanziamenti a fondo perduto che, per le imprese operanti nel settore turistico alberghiero, di cui ai codici ateco 2007, andrà da un minimo di 500 euro a un massimo di 10mila euro».

Una boccata di ossigeno per molti agenti di viaggi che stanno ricominciando le loro attività tra mille difficoltà, «per le loro imprese, per i loro dipendenti e per chi opera nel complesso mondo del turismo», conclude il presidente di Fiavet Puglia.