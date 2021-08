Puglia e Calabria al top: Mapo Travel riparte dal Mare Italia













Il Mare Italia guida la ripartenza del turismo italiano in era Covid. Dopo un buon luglio, il mese di agosto segna il tutto esaurito con le località balneari di Puglia e Calabria a fare da traino. È questo il primo bilancio di Mapo Travel, tour operator pugliese che per l’estate 2021 ha puntato tutto sulle coste del sud per rilanciare l’attività dopo la lunga pausa legata alla pandemia e le conseguenti problematiche.

«Anche quest’anno gli italiani scelgono il mare – ha detto Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel – Non sono mancate le difficoltà e gli effetti della pandemia hanno bloccato alcune destinazioni e ridotto i viaggi da e verso l’estero. Tuttavia il turismo resiste con un’offerta di prodotti sempre più personalizzati e tarati sulle esigenze del viaggiatore finale».

Il tour operator indica Puglia e Calabria come le mete più richieste, una vera e propria riscoperta dei territori in tour. «Siamo soddisfatti, luglio è andato molto bene anche grazie alle cosiddette prenotazioni sotto data: la voglia di mare degli italiani si scontra spesso con i dubbi legati alle norme anti Covid. Ad agosto le nostre strutture, su tutti il Mapo Village Plaia di Ostuni, sono sold out. Non solo mare però, sono in tanti a scegliere di unire spiaggia e cultura con i Tour Mapo Travel in Puglia e nel Salento».

Obiettivo a breve termine resta l’allungamento della stagione per recuperare almeno in parte i tanti mesi di chiusura forzata tra il 2020 e il 2021. «Le richieste per settembre sono tante, soprattutto per i tour. L’auspicio è che si possa continuare ad accogliere i nostri turisti in tranquillità. Abbiamo lavorato tanto in questi mesi per questo, sia sul canale agenzie con un nuovo portale e incontri, sia sul prodotto con la creazione di pacchetti tailor made e la possibilità per il cliente finale di personalizzare sempre più il proprio viaggio», ha concluso Barbara Marangi.