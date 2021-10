Puglia, chiusi i bandi turismo e cultura da 31,9 milioni euro













Si sono chiusi il 30 settembre scorso i termini per la presentazione delle istanze per accedere alle sovvenzioni degli avvisi pubblici “Custodiamo il Turismo 2.0”, con dotazione di 25 milioni e 900mila euro, e “Custodiamo la Cultura 2.0”, con dotazione di 6 milioni di euro, per un totale pari a 31,9 milioni euro.

Sono 2.113 le piccole e medie imprese delle filiere turismo e cultura che hanno richiesto le sovvenzioni, attraverso la piattaforma www.custodiamoturismocultura.regione.puglia.it, per far fronte alle perdite di fatturato subite a causa della crisi sanitaria e socio-economica ingenerata dalla pandemia globale da Covid-19.

Dal 21 luglio al 30 settembre 2021 sono pervenute quindi 1.476 istanze da parte di imprese del turismo e 637 da parte di imprese della cultura, per un totale richiesto di 59,9 milioni di euro. La percentuale di ammissibilità delle istanze si attesta intorno all’80%. Sulla base della dotazione finanziaria disponibile potranno, dunque, essere erogati sostegni a circa 774 imprese, pari al 40% delle istanze ammissibili. Le istanze presentate il primo giorno di apertura del bando sono state 855 e hanno dunque assorbito e superato l’intero budget disponibile.

L’80% del budget destinato al turismo è stato opzionato da quattro categorie Ateco: alberghi e strutture simili, attività delle agenzie di viaggi, catering per eventi, banqueting e affittacamere.