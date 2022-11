Puglia, al via il bando per la comunicazione del turismo marittimo

Valorizzare il turismo marittimo in Puglia, meta sempre più ambita dai crocieristi sia sull’Adriatico che sullo Jonio. Questo l’obiettivo dell’avviso pubblico dell’Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione per acquisire servizi di comunicazione del brand Puglia nell’ambito del turismo marittimo, online dal 3 novembre.

«Si tratta di un avviso per finanziare le iniziative di comunicazione e promozione del brand Puglia da parte delle compagnie crocieristiche e dei tour operator che organizzano catene charter nella nautica da diporto. Verranno stanziati, in via sperimentale, 400mila euro per le attività che si svolgeranno nel 2023 – dice Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia – La letteratura ci dice che sei crocieristi su dieci confermano di voler tornare nella città dove approdano con ricadute importanti nell’economia dei territori. I dati acquisiti dall’Osservatorio di Pugliapromozione rivelano che i turisti giunti via mare in Puglia principalmente mediante nave da crociera, per il 90% non hanno mai visto la nostra regione, che vi giungono per la prima volta via mare, che visitano le principali località turistiche durante la sosta dell’imbarcazione. Con questo avviso, dunque, le crociere e la nautica diventano per la destinazione Puglia, una vetrina, un’occasione di visibilità e di incentivazione per i viaggiatori a ripetere l’esperienza per più giorni e tornare nei nostri territori».

Ecco l’avviso pubblico sintetizzato per punti: