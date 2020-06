Property Managers chiede tasse posticipate per il turismo residenziale

Il settore del turismo residenziale sta lentamente ripartendo. Ai mancati introiti causati dalla pandemia di Covid-19 ora però si aggiungono le tasse. Per aiutare il settore a rimettersi in moto Property Managers Italia, associazione nazionale di categoria del turismo residenziale, chiede di rinviare la scadenza dei pagamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi a novembre o a dicembre.

Dopo un 2019 molto positivo, negli ultimi mesi prenotazioni e quindi i fatturati sono stati azzerati. Ora case, ville e appartamenti cominciano gradualmente a riaprire, arrivano i primi clienti e riprendono le prenotazioni per l’estate.

I property manager stanno investendo la liquidità rimasta dall’anno scorso nel rilancio delle attività e dell’intero settore. Per rientrare, almeno in parte, della liquidità persa e affrontare la stagione estiva, chiedono di spostare i versamenti delle imposte sui redditi 2019 e gli acconti su quelli del 2020 dal 30 giugno a fine anno.

«Di fatto stiamo ripartendo da soli, contando solo sulle nostre forze – afferma il presidente di Property Managers Italia Stefano Bettanin – Dal governo veniamo ignorati, anche se rappresentiamo oltre la metà del turismo; la maggioranza del settore del turismo residenziale non riceve incentivi e contributi, previsti invece per gli alberghi, per fronteggiare l’emergenza Coronavirus; le banche hanno difficoltà a concedere il credito. Si ricordano di noi solo quando è il momento di pagare le tasse».

E Federico Migliorini, dottore commercialista specializzato in fiscalità immobiliare, aggiunge: «Molti sono a rischio chiusura. Stiamo cercando di riavviare il motore turistico, ci auguriamo che i fondi attribuiti dalla Comunità europea vadano a incentivare il settore del turismo extra ricettivo. Il governo non ha previsto provvedimenti specifici diretti al comparto del turismo residenziale, e questo ci sta mettendo in difficoltà il settore. Posticipare il pagamento delle imposte a novembre o a dicembre permetterebbe ai property manager di ripartire».