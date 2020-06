Pronti a scoprire l’Alto Adige nel webinar del 18 giugno

Tutto pronto per il webinar gratuito e interattivo “Alto Adige da scoprire”, secondo di due appuntamenti organizzati dalla società di promozione turistica Idm Alto Adige per presentare un’offerta che dura 365 giorni l’anno.

L’appuntamento è per giovedì 18 giugno alle ore 11.30 su Travel ID, la community de L’Agenzia di Viaggi Magazine dedicata ai professionisti del turismo.

Per iscriversi basta cliccare su questo link e compilare il form di registrazione.

Il secondo seminario condotto da Lorena Ruaz – responsabile di mercato per operatori turistici dall’Italia, Germania, Austria, Svizzera e Mice di Idm Alto Adige – presenterà le offerte invernali e primaverili della provincia (il primo evento di formazione si era concentrato invece su estate e autunno).

In un luogo dove si incontrano tre lingue e culture, anche le attività all’aria aperta si adattano a tutti i gusti: che sia sfrecciare per i pendii su piste preparate alla perfezione, con le Dolomiti in bella vista o immergersi, passo dopo passo, nel silenzioso paesaggio invernale. Per poi ritrovarsi a scoprire una primavera mite sulle piste ciclabili e nei giardini cittadini in piena fioritura, scorrendo con lo sguardo il panorama delle vette innevate.

Nel webinar gli agenti di viaggi scopriranno luoghi, itinerari e idee per offerte invernali e primaverili all’insegna della natura, dello sport e delle tradizioni contadine, dalle sfilate dei diavoli Krampus al tipico Zelten natalizio, lo storico carnevale di Termeno e le sagre che festeggiano l’asparago ad aprile.

Idm Alto Adige fornirà una panoramica degli oltre 30 comprensori sciistici, suddivisi in due grandi aree: l’Ortler Skiarena, luogo ideale per una vacanza in famiglia, e il Dolomiti Superski, il più grande carosello sciistico del mondo nel meraviglioso scenario delle Dolomiti.

E poi spunti originali, idee per mete e ispirazioni – a disposizione degli operatori e dei loro clienti – che combinano la tradizione con la novità, i mercatini natalizi con una degustazione di vino sulla neve, le attività nei piccoli centri urbani e le notti negli igloo. Tra sci, escursioni sulla neve e corse in slittino, sport e natura sono chiaramente al centro di tutto.

Il webinar entrerà nel dettaglio illustrando l’offerta di attività sportive per famiglie, esperti sportivi e amanti della passeggiata o del viaggio in carrozza, per poi affrontare anche gli eventi e le tradizioni legate alla stagione invernale, dai piatti tipici ai costumi popolari di origini antiche.

E ancora, focus sulla cultura wellness e sulle offerte primaverili all’insegna della ricarica delle energie in mezzo a una natura che si sta risvegliando, grazie a esperienze di relax particolari. Non mancheranno inoltre gli spunti enogastronomici legati ai prodotti stagionali della terra.