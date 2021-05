Progetto SeeSicily al via:

lezione di ripartenza













Mentre viaggia spedita verso l’immunità di gregge, la Sicilia si prepara all’estate della ripresa. Lo fa attraverso un progetto davvero lungimirante che fa leva su investimento da 75 milioni di euro e si candida a diventare una best practice italiana. Il suo nome è SeeSicily e cela l’impegno dell’assessore Manlio Messina per la ripartenza attraverso il sostegno concreto alle imprese locali. Un’operazione che pone la Trinacria ai livelli dei competitor internazionali come le isole di Spagna e Grecia.

In sintesi, chi prenota entro il 30 settembre due notti sull’isola avrà una serie di omaggi: la terza notte gratis, ma anche un ingresso per musei e monumenti; una visita guidata turistica, alpina o subacquea; un’escursione o un’immersione; uno sconto sul prezzo del biglietto aereo. I pacchetti saranno costruiti sulla base delle esigenze dei viaggiatori da uno dei 350 tra agenzie e t.o. locali che hanno aderito all’iniziativa, il cui elenco è visibile con tanto di contatti su visitsicily.info/seesicily. Un parterre di distributori che potrebbe ancora allungarsi, essendo il bando aperto fino al 9 aprile.

«Di fatto – spiega l’assessore Messina a Palazzo Orleans – abbiamo comprato in anticipo i servizi: al momento abbiamo acquistato circa 200mila posti letto, 70mila escursioni da adv e t.o. e 10mila servizi da guide turistiche. Si tratta di un progetto basa il suo valore sull’effetto moltiplicatore dei voucher e favorisce agenzie e tour operator siciliani, gli unici autorizzati a vendere questi pacchetti».

Da ottobre a marzo 2022, inoltre, SeeSicily funzionerà anche sui voli. «Abbiamo voluto allungare la stagione, aggiungendo alla notte gratis anche uno sconto sulle tariffe aeree, a partire proprio da ottobre. Un’operazione, quest’ultima, che ha visto un investimento di quasi 15 milioni di euro», afferma l’assessore, che tiene a sottolineare con la Sicilia sia «l’unica Regione in Europa che sta utilizzando i fondi europei per promuovere il turismo, potenziando un progetto che potesse allo stesso tempo promuovere il turismo e sostenere le imprese».

Dal 6 giugno saranno on air sulle tv nazionali gli spot a supporto dell’iniziativa con una serie di testimonial dall’attrice Nicola Grimaudo al duo Colapesce e Dimartino, fino all’atleta Carlotta Ferlito e all’étoile Eleonora Abbagnato.