Professione Comandante, l’analisi di un ruolo complesso nel convegno a Venezia













“Professione Comandante: quali prospettive di riforma anche alla luce dei fatti di cronaca?” è il titolo del convegno tecnico promosso dall’International Propeller Club Port of Venice, in forma mista: in presenza presso l’Hotel Bologna di Venezia-Mestre e in modalità webinar. Appuntamento giovedì 3 febbraio 2022 alle 17 per affrontare il tema di casi di cronaca internazionali – come Costa Concordia, Diamond Princess, Ever Given – al centro di controversie penali con conseguenti risarcimenti milionari, in cui nell’occhio del mirino e della cronaca c’era solo il Comandante della nave, sul quale gravano sempre maggiori oneri e responsabilità.

Una professione la cui complessità verrà analizzata proprio in occasione del convegno, a partire dalla presentazione del libro “La criminalizzazione del Comandante della nave” a cura di Mario Carta, ordinario di diritto Ue, Unitelma Sapienza, presidente del Comitato Scientifico dell’Istituto Italiano di Navigazione e avvocato cassazionista, che analizza le responsabilità che gravano sul comandante della nave, anche in considerazione dei sempre più stringenti obblighi che ne modellano i comportamenti, non solo a bordo della nave, e quindi in mare, ma ormai sempre più frequentemente anche a terra.

«Il tema merita un serio approfondimento, scevro da condizionamenti determinati dal pruriginoso interesse all’aspetto sensazionalistico piuttosto che a quello tecnico – dichiara Anna Carnielli, presidente Propeller Club Port of Venice e avvocato marittimista – Il convegno vuole rappresentare un’occasione di ascolto oltre che di analisi multidisciplinare del tema, per riuscire a fare sintesi e interpretare nella maniera più corretta possibIle le diverse istanze che giungono dalla categoria»

Ne discutono esperti impegnati ogni giorno in prima linea, moderati dalla giornalista Laura Colognesi, socia del Propeller Club Port of Venice. Tra i partner dell’iniziativa, Confitarma.