Princess Cruises prolunga lo stop delle partenze fino al 30 giugno

La proroga al divieto di navigazione per tutte le navi da crociera negli Usa arrivata dal Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), porta Princess Cruises a prolungare il fermo delle operazioni delle sue navi fino al 30 giugno.

La compagnia in prima battuta aveva annunciato due mesi di stop, dal 12 marzo al 10 maggio. Blocco che adesso viene esteso per almeno altri 50 giorni.

Già Carnival nei giorni scorsi aveva annunciato la proroga allo stop delle partenze della sua flotta.

Princess Cruises ha anche dovuto cancellare le crociere in Alaska a bordo dell’Alaska Princess, con i cinque lodge di proprietà della compagnia nel Paese che quindi non apriranno, così come i treni e gli autobus dedicati. Restano invece confermate al momento gli itinerari da Seattle all’Alaska di Emerald e Ruby Princess.

Chi aveva prenotato le crociere cancellate potrà ricevere automaticamente un future cruise credit equivalente all’intera tariffa, con un plus del 25% di credito futuro, per partenze da effettuarsi entro il 1° maggio 2020. Oppure, in alternativa, potranno chiedere un rimborso dell’importo attualmente pagato attraverso un modulo online entro il 31 maggio.