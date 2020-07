Princess Cruises annulla le partenze fino a metà dicembre

Princess Cruises ha annunciato che annulla tutte le sue crociere in tutto il mondo fino a metà dicembre – a causa della pandemia – con una sola eccezione. Resteranno ferme infatti le crociere in partenza in Asia, Caraibi, California, Hawaii, Messico, Canale di Panama, Sud America. L’Antartide, il Giappone e Tahiti/Sud Pacifico.

«Condividiamo la delusione dei nostri ospiti nell’annullare queste crociere – ha dichiarato Jan Swartz, presidente di Princess Cruises – Attendiamo con impazienza il giorno in cui potremo tornare a viaggiare».

Le vanno molto oltre la data dell’ordine di non navigazione stabilita dai Centers of Disease Control and Prevention statunitensi, ovvero il 30 settembre.

In Australia invece Princess, con le navi Majestic Princess, Regal Princess, Sapphire Princess, Sea Princess e Sun Princess, ripartirà il 31 ottobre.

La compagnia ha inoltre annunciato la politica di rimborso per le persone che avevano già prenotato una crociera, con opzioni variabili a seconda che il viaggio sia stato pagato interamente o sia stato versato un deposito parziale. Princess offre incentivi finanziari per riprenotare in un secondo momento, oppure è possibile richiedere un rimborso completo.

Le richieste di rimborso completo vanno inviate entro il 31 agosto, oppure si verrà automaticamente registrati per l’opzione “Future Cruise Credit“.