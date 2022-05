Primo hotel nel metaverso: ad aprirlo è citizenM













citizenM ha annunciato l’acquisizione di un sito Land in The Sandbox aprendo dunque un hotel nel metaverso, e diventando il primo Gruppo alberghiero a costruire sul mondo virtuale parte di Animoca Brands.

I profitti – si legge su Il Sole 24 Ore – serviranno a citizenM per finanziare completamente una proprietà fisica e reale, scelta dai titolari di token (Nft) in linea con l’approccio democratico del marchio.

In The Sandbox il Gruppo olandese metterà l’arte in primo piano: l’hotel sarà costruito proprio attraverso la vendita di una collezione esclusiva di Nft. I token saranno 2mila e avranno tutti lo stesso prezzo; gli acquirenti, però, saranno casualmente schierati in tre livelli, ovvero 1.500 cittadini “normali”, 450 cittadini “speciali” e 50 “leggendari”.

In ambito reale, il sistema di rewarding assumerà la forma di sconti, bevande gratuite e altro con le specifiche determinate dal livello di Nft assegnato all’utente.

I premi saranno riscattabili in uno dei qualsiasi hotel del portafoglio citizenM. «Siamo entusiasti di essere la prima azienda alberghiera a costruire nel metaverso – racconta Robin Chadha, cmo di citizenM – Come marchio che ha sempre spinto il confine e sfidato i modelli tradizionali, questa nuova avventura su The Sandbox si adatta non solo alla strategia del nostro marchio ma anche all’impegno che abbiamo nei confronti della comunità creativa e dei nostri ospiti sia online che nel mondo reale. Siamo entusiasti di esplorare ulteriormente le opportunità nel metaverso anche per gli anni futuri».