Prime di eDreams Odigeo supera il milione di iscritti













Il programma di abbonamento Prime di eDreams Odigeo ha superato 1 milione di iscritti. Dopo aver lanciato il primo servizio di abbonamento di viaggio al mondo nel 2017, e in Italia nel 2018, il risultato segna un ulteriore importante traguardo per il Gruppo, che ha come obiettivo rivoluzionare l’esperienza di prenotazione e reinventare i viaggi attraverso soluzioni tecnologiche innovative.

Con eDreams Prime, Opodo Prime, e GOVoyages Prime, i viaggiatori ricevono l’accesso a sconti esclusivi su voli e hotel e promozioni speciali, oltre a un servizio clienti dedicato.

Il programma di abbonamento di eDreams Odigeo è progettato per soddisfare le esigenze dei consumatori: convenienza; rapporto qualità-prezzo; flessibilità di scegliere e confrontare una vasta gamma di opzioni con un clic. Questi prodotti sono pensati per soddisfare le esigenze del consumatore medio, che oggi fruisce anche di tre o più servizi in abbonamento negli ambiti più diversi, dalla consegna di cibo allo streaming video. Gli abbonati Prime possono risparmiare fino a 250 euro per una vacanza e, grazie alle tariffe agevolate, dal debutto del servizio a oggi hanno percorso oltre 3.021 miliardi di km.

Nonostante le difficili condizioni del mercato causate dalla pandemia, le iscrizioni a Prime sono aumentate del 58% nell’ultimo anno. In un periodo di normale andamento del settore viaggi, un anno standard con questi ritmi si tradurrebbe in oltre 100.000 nuovi membri ogni mese (ipotesi calcolata sulla base dei 35.000 nuovi iscritti che si registravano a Prime ogni mese prima dell’inizio della pandemia).

Dopo il lancio – che ha avuto la Francia come Paese pilota – il modello di abbonamento è stato esteso nel Regno Unito, Germania, Spagna, Italia, Portogallo e Stati Uniti.

«Prime è stato un servizio pioniere nel settore dei viaggi e raggiungere il traguardo del milione è solo l’inizio – ha detto Dana Dunne, ceo di eDreams Odigeo – Sappiamo dalle nostre indagini di mercato che i consumatori desiderano rapporti più stretti con i brand di cui si fidano, un’esperienza di consumo più personalizzata, maggiore flessibilità e scelta, prezzi competitivi. La rapida espansione di Prime verso mercati internazionali e la sua popolarità dimostrano quanto sia stato rivoluzionario nell’intercettare le esigenze dei viaggiatori in tutto il mondo. Adesso che, dopo 12 mesi impegnativi, viaggiare è di nuovo all’ordine del giorno, gli utenti sono alla ricerca di un po’ di riposo e relax, e la domanda è in netto aumento. Grazie a servizi come Prime abbiamo la capacità dir soddisfare questa domanda. Inoltre, sono fondamentali la nostra abilità di comprendere in anticipo che tipo di esperienze i nostri clienti stanno cercando e la nostra tecnologia, tra le più avanzate del mercato, supporta le piattaforme digitali del Gruppo».