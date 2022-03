Primavera a bordo dei treni Db-Öbb dall’Italia a Monaco













È primavera anche per Db Bahn, forte dell’acquisto da Siemens di altri 43 treni Ice 3neo al prezzo di circa 1,5 miliardi di euro.

La compagnia fa sapere che, con i convogli Db-Öbb Eurocity, sono operativi cinque collegamenti al giorno dall’Italia verso l’Austria da Bologna e Venezia attraverso Verona e via Innsbruck, fino a Monaco di Baviera, senza cambi, prenotabili su megliointreno.it.

Previsti biglietti in offerta a partire da 9,90 euro, in caso di prenotazioni anticipate, mentre i ragazzi fino a 14 anni compiuti, se accompagnati da un genitore o nonno, viaggiano gratis. È partita, nel frattempo, la nuova campagna pubblicitaria di Db Bahn Italia, all’insegna del rilancio delle connessioni ferroviarie del Brennero tra Italia, Austria e Germania percorsa proprio dai treni Db-Öbb EuroCity.

La headline è “Io dico tre no. No traffico, no tempo perso, no stress”. Un gioco di parole che fa diventare positive le negazioni. Chi dice tre no, infatti, dice “treno”, ed esprime una scelta decisa all’insegna della qualità della vita, spiega Db Bahn. La campagna multi soggetto esalta la vocazione del treno a mezzo di libertà. Veicola inoltre il concetto che il viaggio in treno, con le sue comodità e il suo impatto dolce sulla natura, rappresenta un’autentica scelta di valore.

«Puntiamo a far comprendere al passeggero i vantaggi e le peculiarità di un viaggio a bordo dei nostri EuroCity», spiega Marco Monaco, responsabile marketing e relazione esterne di Db Bahn Italia.