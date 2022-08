Primarete lancia il contratto di affiliazione 2023 per le adv

Il network Primarete avvia “Conosciamoci”, un nuovo contratto di affiliazione per le agenzie di viaggi che sarà accompagnato dalla campagna “Conosciamoci è semplice” in partenza il prossimo 1° settembre. La maggiore novità è l’abolizione delle due modalità di collaborazione: ci sarà un solo modello con “meno spese, più servizi, un affiliazione più moderna che stimoli le agenzie nuove e già appartenenti ad un gruppo d’acquisto, un insieme di agenzie che decidono di acquistare prodotti e servizi insieme”.

Per Ivano Zilio , presidente del gruppo Primarete, «si sta lavorando trasversalmente su tutte le aree business vista la nostra lunghissima esperienza nel fare network. Dopo questa pandemia saranno necessari nuovi concetti e approcci per seguire al meglio la trasformazione del mercato dei network, bisogna domandarsi dopo questo disastro che ha colpito il nostro settore e ancora il mercato ci sta mettendo a dura prova, le agenzie cosa si aspettano dal proprio network e quale sarà la vera motivazione per appartenere ad un network».

Primarete ha stilato quindi un business plan di forte cambiamento partendo dal restyling del brand, ma soprattutto «stiamo cambiando il modo di fare network. più gruppo di acquisto, una nuova intranet più digitale, da settembre cambierà il modo di affiliarsi, nuove piattaforme a disposizione delle adv come Flypoint, una piattaforma di biglietteria aerea tecnologicamente all’avanguardia. Segue un’altra piattaforma oggi indispensabile per il lavoro delle agenzie Cruise Point. Da settembre i nostri call center saranno tutti rinforzati e daremo il servizio anche il sabato mattina sempre per andare incontro al lavoro delle agenzie», rimarca il presidente.