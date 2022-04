Primarete integra le tariffe Ndc in Flypoint MultiGds













Primarete potenzia il sistema Flypoint MultiGds con l’imminente integrazione dell’Ndc Multichannel, una aggregatore Xml che fornirà alle agenzie le tariffe Ndc di 25 compagnie aeree.

Il sistema è fruibile da tutti i device Amadeus, Galileo, Sabre e Spark, e lo sviluppo è avvenuto «in collaborazione con una società straniera, il sistema è fruibile da qualsiasi agenzia che è collegata in FlyPoint nella propria area riservata. Come funziona Ndc? È molto semplice – sottolinea Anton Zilio responsabile progetti It di Primarete – L’agenzia fa una semplice ricerca di volo e la piattaforma in pochi secondi scandaglia tutti i Gds e se trova una tariffa Ndc la mette in rilievo con una sigla».

I vantaggi per l’agenzia, secondo Zilio, sono quelli che gli «agenti possono accedere a tariffe esclusive e molto convenienti che spesso si trovano solo nei siti diretti delle compagnie. Chi prova Flypoint MultiGds si innamora, è l’innovazione della biglietteria semplificata online e funziona in autonomia per l’agenzia h24. Al momento ci sono circa 1.200 adv iscritte a Flypoint.it; molto presto Primarete sarà sempre più un network online».