Primarete chiude in positivo il bilancio 2019 e prepara un nuovo portale

Chiusura di bilancio positiva nel 2019 per Primarete Travel Group, che raggiunge quindi il 15° anno consecutivo di risultati in attivo. Il Gruppo guidato da Ivano Zilio aveva fatto segnare anche un ottimo risultato per gennaio e febbraio 2020, ma «il Covid-19 ci ha causato una brusca inversione di marcia, ma non ci siamo mai fermati veramente», sottolinea il presidente.

«I risultati di bilancio positivi hanno evidenziato che la nostra strategia di marketing è nella strada giusta, anche se abbiamo adottato una mission fuori dal branco cioè di non inseguire solo la politica dei grandi numeri di agenzie affiliate ma rivendicare il posizionamento della media distribuzione organizzat) ci ha premiato». afferma ancora Ivano Zilio.

In ogni caso, il Gruppo prosegue il business plan che prevedeva il rinnovamento del sito di Primarete adeguandolo alle tecnologie digital.

Conclude Zilio: «Abbiamo redatto vista la situazione un nuovo piano economico poliennale 2020-2023 dove crediamo che solo con un piano finanziario ed economico ben pianificato potremo sperare di raggiungere obiettivi concreti».