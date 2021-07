Prima crociera per Costa Firenze, la nave che guarda avanti













Buon vento, si dice. Auspicio che in queste ore ricorre per Costa Firenze, ultima unità di casa Costa presentata a Savona insieme al Manifesto per il rilancio del turismo, e dà lì partita domenica per la crociera inaugurale nel Mediterraneo italiano con toccate a Civitavecchia, Napoli, Catania, Palermo e Cagliari.

A bordo ci siamo anche noi. E quella che si respira è un’atmosfera di socialità, normalità e condivisione. Ciò che da tempo è mancato e che qui è consentito grazie al rigoroso protocollo sanitario. È una nave rinascimentale, Firenze. Armoniosa nelle forme, nei colori, nel design come la città che ne ha ispirato il nome. I richiami all’arte e alla cultura d’antan sono evidenti in ogni dettaglio. Ma quella che stiamo vivendo in queste ore è anche una nave dal grande senso pratico, davvero a misura di famiglia: ai più piccoli sono riservate colorate aree gioco, un parco acquatico, un’animazione che copre l’intera giornata, spettacoli dedicati.

Fitto anche il programma per gli adulti con tornei sportivi, giochi musicali, laboratori creativi, sessioni di yoga e un fitto programma di escursioni a terra, per citare solo alcune delle attività. Ricchissima, poi, l’offerta enogastronomica con 13 ristoranti e otto bar a bordo.

Progettata e costruita da Fincantieri a Marghera, Costa Firenze è la quarta nave Costa a ripartire nel 2021, dopo Smeralda, Luminosa e Deliziosa. Oltre ai già citati porti italiani, da fine luglio a fine agosto, l’itinerario permetterà agli ospiti di visitare anche Malta, con una tappa a La Valletta.

Nel frattempo, l’ammiraglia Smeralda tornerà a proporre un itinerario internazionale nel Mediterraneo, con il ritorno nei porti francesi, a Marsiglia, e in Spagna, con scali settimanali a Barcellona e Palma di Maiorca, oltre a Savona Civitavecchia/Roma e Messina.

Dal 12 settembre anche Costa Firenze allargherà il suo itinerario a Francia e Spagna, facendo rotta verso Savona, Civitavecchia/Roma, Napoli, Ibiza, Barcellona, Marsiglia.

Nel corso dell’inverno 2021/22, poi, Costa Firenze si posizionerà a Dubai. Le crociere, della durata di una settimana, toccheranno Emirati Arabi Uniti, Qatar e Oman, con tappe ad Abu Dhabi, Doha, Muscat e una lunga sosta di più giorni a Dubai, con pacchetti specifici per la visita a Expo Dubai 2020, di cui Costa Crociere è gold sponsor.