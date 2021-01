Prima crociera del 2021: videointervista a Massa (Msc)













Unica e sola nave nel Mediterraneo, prima crociera del 2021. A bordo di Msc Grandiosa – ripartita il 24 gennaio da Genova per l’itinerario settimanale nel Mediterraneo occidentale dopo il via libera contenuto nell’ultimo dpcm – il managing director di Msc Crociere Leonardo Massa racconta questa seconda ripartenza della compagnia, dopo l’essere stati «pionieri ad agosto scorso con un protocollo sanitario che il mondo ci guarda e che ha portato nei mesi scorsi oltre 30mila ospiti a bordo per una vacanza sicura e divertente». Nel frattempo, la tecnologia messa in campo si è ulteriormente evoluta e adesso il risultato del tampone rapido arriva in 15 minuti, riducendo ulteriormente i tempi di attesa per i passeggeri al terminal.

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA A LEONARDO MASSA