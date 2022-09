Priceline si allea a Musement e lancia “Experiences”

Nuova importante partnership per Priceline, che ha inserito in piattaforma oltre 80mila esperienze in più di 100 Paesi con il lancio di Experiences e il supporto di Musement, parte del Gruppo Tui, che nel 2020 ha avviato la sua partnership con Booking Holdings, di cui appunto Priceline è parte.

«L’obiettivo è quello di offrire agli utenti un’esperienza di prenotazione senza interruzioni e connessa – ha dichiarato Brett Keller, ceo di Priceline – Priceline Experiences non è altro che un’estensione naturale delle offerte esistenti. Inserendo le attività in piattaforma siamo in grado di soddisfare tutte le esigenze di viaggio dei clienti».

Sempre nell’ambito di potenziamento sul segmento experience, Booking nel 2021 ha stretto una partnership anche con Viator, compagnia del Gruppo TripAdvisor di tour e attività.

Anche Airbnb vuole sviluppare il mercato delle esperienze e prevede di rinnovare la propria offerta con maggiori investimenti nel 2023.