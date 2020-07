Prezzo fisso e voli illimitati:

il modello cinese è all you can fly

All you can fly. Per i businessman e i frequent flyer è la trovata perfetta: pagano un prezzo fisso e volano quanto vogliono, allo stesso modo di quanto accade con le portate illimitate nei ristoranti all you can eat.

La formula, che promette di diventare un modello da seguire, è tutta cinese e oggi rappresenta una manovra d’emergenza che sfida una sorta di mission impossible: risollevare i conti delle compagnie aeree oggi sotto schiaffo dalla pandemia di Covid-19. «Il traffico aereo globale – conferma il presidente Iata, Alexandre de Juniac – non tornerà ai livelli pre-coronavirus almeno fino al 2024, un anno più tardi rispetto a quanto preventivato solo pochi mesi fa».

In Cina, l’ultima a lanciare un’offerta all you can fly è stata China Southern: sul sito web del principale vettore del Paese del Dragone per numero di passeggeri i viaggiatori possono acquistare un pass da 450 euro (si chiama Fly Happily), che consente di salire a bordo di tutti gli aerei che operano voli nazionali tra il 26 agosto e il 6 gennaio, aggiungendo solo la tassa aeroportuale.

Soluzioni simili, sempre intorno ai 500 euro, sono state attivate da almeno otto compagnie aeree cinesi: Hainan, ad esempio, consente andate e ritorni senza limiti per la località tropicale di cui porta il nome. China Eastern, invece, ha lanciato pass per i weekend vendendone già oltre 100mila e riuscendo a far tornare il load factor al 75%.

A febbraio, prima dello scoppio della pandemia, un primo tentativo all you can fly è arrivato da Etihad Airways con il lancio di TravelPass, l’abbonamento dei voli che dovrebbe essere a disposizione dei clienti entro la fine dell’anno e che permetterà l’acquisto di una determinata quantità di biglietti aerei oppure un periodo di viaggio specifico.

Anche sé, in pieno lockdown, la compagnia emiratina ha sfoderato un altro colpo all’insegna del rilancio: si tratta di un voucher, con un valore intervallato tra i 250 dollari e i 65mila, una validità di due anni e acquistabile fino a fine giugno, che si è distinto per una caratteristica particolare, o meglio un bonus extra. Al momento dell’utilizzo il suo valore raddoppia, e la somma può essere spesa anche per effettuare un upgrade.