Prezzo bloccato e sconti: Club Med apre le vendite per l’estate 2023

Prezzo bloccato e tre giorni (11,12 e 13 ottobre) di offerte illimitate per l’estate 2023 con Club Med, che offre una riduzione garantita fino al – 20%.

Un vantaggio che si somma all’offerta Premium All Inclusive Club Med che prevede inclusi nel pacchetto pasti preparati da chef esperti, bevande analcoliche e alcoliche di qualità, vino, oltre 60 sport, attività per ogni età, assistenza bambini e ragazzi inclusa dai 4 ai 17 anni, intrattenimento dedicato.

Importantissimo per il brand il target famiglie, i bambini soggiornano gratis fino ai 6 anni non compiuti; dai 6 agli 11 anni hanno una riduzione del 50% e dai 12 ai 17 anni del 20%.

«Oggi più che mai vogliamo essere accanto ai nostri clienti, dedicando loro tutte le attenzioni che possiamo – dice Rabeea Ansari, managing director Sud Europa e mercati emergenti – Sappiamo quanto siano stati complessi questi anni tra la pandemia e la situazione globale. Per questo desideriamo che i nostri clienti possano concedersi la vacanza spensierata che meritano, senza dover pensare a nulla con la serenità di pensare in anticipo a cosa li rende felici e realizzarlo. Per questo chi prenoterà durante questi tre giorni avrà il prezzo bloccato sulla vacanza, vogliamo premiare la fiducia che i nostri clienti ci accordano».

Club Med ha registrato, sul mercato italiano, il +77% sulle prenotazioni per il primo semestre del 2023 rispetto allo scorso anno. Le destinazioni più prenotate? Maldive, Seychelles e Phuket.