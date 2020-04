Prestiti, fino a 25mila euro basta l’autocertificazione

È sufficiente l’autocertificazione per la richiesta di concessione di prestiti fino a 25mila euro, senza l’obbligo di presentare in banca il bilancio o la dichiarazione dei redditi. Arriva il chiarimento espresso ieri dal direttore generale di Abi, Giovanni Sabatini, che sottolinea come «a norma di legge non è prevista alcuna attività istruttoria e non sono necessari bilanci o dichiarazioni dei redditi ai fini del calcolo della soglia del 25% fatturato».

I prestiti ai quali fa riferimento l’Associazione bancaria italiana sono quelli garantiti dal fondo centrale di garanzia pmi, ottenibili dai richiedenti per un ammontare massimo pari al 25% del fatturato messo a segno nel 2019; si tratta dei finanziamenti movimentati dall’articolo 13 del decreto legge liquidità (n. 23/2020), in favore di piccole imprese, esercenti, artigiani, professionisti, partite Iva, lavoratori autonomi e aziende agricole (mediante garanzia Ismea), tassate a bilancio o meno.