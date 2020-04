Prestiti con garanzie al 100%, la bozza del nuovo decreto

Sostegno alla liquidità delle imprese: è questo il capitolo chiave del nuovo decreto anti crisi, su cui è a lavoro il Consiglio dei ministri e che dovrebbe articolarsi in quattro capi, spaziando tra prestiti alle aziende, fisco, atti amministrativi e concessioni, e Golden Power.

Le anticipazioni arrivano da Il Sole 24 Ore, che in prima battuta parla di garanzie sui prestiti alle imprese grandi e medie affidate alla Sace, destinata però a rimanere in Cassa depositi e prestiti. Inoltre, tra le norme in arrivo spunta anche una maggiorazione degli indennizzi e delle tariffe riconosciute ai privati che hanno messo a disposizione strutture sanitarie per l’emergenza. In pratica, secondo il quotidiano nazionale, nel nuovo testo sarebbe compreso tutto ciò che è possibile fare prima di decidere il nuovo deficit, indispensabile invece per rifinanziare gli ammortizzatori sociali, estendere le misure di emergenza di sostegno al reddito e gettare un salvagente miliardario ai conti di Regioni ed enti locali.

In discussione il livello delle garanzie per le grandi imprese, che dovrebbe arrivare fino al 90% in un’articolazione ancora in via di aggiustamento, ma con la possibilità di salire al 100% fino a 5 milioni con la controgaranzia di Confidi.

Novità riguardano anche i mini-prestiti, cioè quei finanziamenti di importo ridotto e a procedura ultrasemplificata introdotti nel decreto cura Italia. Questi prestiti, destinati ai lavoratori autonomi, saranno possibili entro un limite più alto dei 3mila originariamente stabilito (25mila euro) e con una garanzia del 100% limitata però al 30% del fatturato dell’ultimo anno.

Infine, nel decreto entreranno anche la proroga della cassa integrazione, dei congedi parentali e del bonus baby sitter, legati al prolungamento della chiusura delle scuole. Riguardo l’indennizzo per i lavoratori autonomi e professionisti, questo dovrebbe esserci anche ad aprile e potrebbe salire a 800 euro, mentre il bonus affitti potrebbe essere allargato a una platea più ampia di utenti.