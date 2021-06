Prenotazioni dirette per eventi: Hilton lancia GroupSync Engage













Nasce GroupSync Engage, soluzione integrata di prenotazione diretta del settore alberghiero per gruppi, adottata dalla maggior parte degli hotel del portfolio Hilton, e lanciata infatti dal gruppo insieme a Groups360 a livello globale. Incorporato nel sistema di prenotazione centrale di Hilton, GroupSync, che comincerà a diffondersi a livello globale questo mese, fornirà agli organizzatori di eventi la possibilità di visualizzare la disponibilità in tempo reale e prenotare blocchi di camere per piccoli gruppi in 5.000 hotel all’interno del portfolio globale di Hilton.

«Questa soluzione di prenotazione integrata è in grado di risolvere una problematica di lunga data tra gli event planner – l’incapacità di verificare se un hotel ha la disponibilità di camere per ospitare gruppi», ha dichiarato Oral Muir, vice president, global distribution, Hilton.

Le compagnie alberghiere che implementano GroupSync Engage offrono una soluzione di prenotazione immediata per chi pianifica riunioni ed eventi, con la possibilità di verificare in tempo reale la disponibilità di camere e spazi. Gli organizzatori di eventi possono prenotare blocchi di camere presso gli hotel Hilton direttamente in GroupSync o valutare la disponibilità prima di inviare una RFP per camere e spazi per eventi. Groups360 prevede che circa 20.000 delle quasi 200.000 proprietà in GroupSync saranno attrezzate per offrire prenotazioni di gruppo online entro la fine del 2021, mentre tutte le 200.000 proprietà possono ricevere RFP elettroniche attraverso GroupSync.