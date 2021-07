#PrenotainAgenzia, la campagna dell’estate













«Qua dice che ci vuole il Pdlf. Ma che cos’è? Che stress, meglio mettere una piscinetta di gomma in terrazza». Con il divertente video degli youtuber The Coniugi, la Federazione Turismo Organizzato (Fto) lancia l’operazione social #prenotainagenzia, la cui ambizione è convincere il consumer a partire affidandosi a un agente di viaggi esperto. Consulenza ancora più preziosa in questa fase così complessa, in cui ogni Paese ha regole differenti, nonostante il green pass. “Pensa a tutto lui, così tu ti rilassi e parti sicuro e senza problemi!”, incita l’associazione guidata dal presidente Franco Gattinoni, con la regia del direttore Gabriele Milani.

Allo stesso scopo, di recente, aveva usato l’arma dell’ironia il t.o. Kappa Viaggi, attraverso un video confezionato per ringraziare gli adv “per aver saputo resistere e lottare in questa crisi storica e per continuare ad avere, nonostante tutto, le risposte giuste alle domande più improbabili”. Una tra tutte: «Caro agente di viaggi, ci si può abbronzare con la maschera?».

Azione social a favore della distribuzione anche da parte di Welcome Travel che a fine giugno ha rilanciato l’operazione “Io prenoto in Agenzia Viaggi”. Una campagna attiva sul sito del network e su quelli delle agenzie della rete, sulle app e i totem digital signage, su Facebook e Instagram e nelle newsletter rivolte ai clienti. Protagoniste della comunicazione, le adv stesse chiamate a diffondere un messaggio forte e univoco.

Tornando al fronte associativo, arriva un messaggio contro il fai da te anche da Advunite, legato “alla situazione di disagio che stanno vivendo i viaggiatori autonomi” non dotati di polizze assicurative, né di supporto in caso di problemi legati al Covid (e non solo). “Le agenzie di viaggi – ribadisce la sigla – offrono ai propri clienti più garanzie, sia relativamente all’iter e alla documentazione necessaria alla partenza, anticipando, sotto questo aspetto, i controlli in aeroporto ed eventuali sorprese pre partenza. E rappresentano un evidente punto di riferimento per i viaggiatori in questa situazione di totale imprevedibilità e confusione”.

Prenotare in un’agenzia autorizzata, conclude l’associazione, è sinonimo di qualità e professionalità.