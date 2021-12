Preferred Hotels apre nove strutture indipendenti nel 2022













Nove nuovi affiliati per il brand di hotel indipendenti Preferred Hotels & Resorts nel 2022. Da un resort sciistico in stile contemporaneo tra le montagne dello Utah a un edificio storico a Oslo trasformato in lussuoso hotel di design.

Tra i nove hotel c’è anche l’Italia, con il Passalacqua, in apertura a giugno 2022. Costruito nel XVIII secolo dal Conte Andrea Lucini Passalacqua, si affaccia sulle rive del Lago di Como e nel corso della sua storia ha accolto molti leader politici, da Napoleone Bonaparte a Winston Churchill. Hotel partner del Grand Hotel Tremezzo, il resort super lusso offre 24 suite eleganti, progettate e curate da Paolo, Antonella e Valentina De Santis, due delle famiglie alberghiere più rinomate d’Italia. Il Passalacqua conserva preziosi elementi originali come passaggi segreti, suite con travi centenarie ricavate dalle ex scuderie e serre con alberi da frutto antichi. Gli ospiti potranno rilassarsi accanto alla piscina vista lago, nella palestra all’aperto tra gli ulivi, partecipare a escursioni sul lago partendo dal molo privato o a un’ampia serie di esperienze culinarie e di benessere nei giardini all’italiana, tra cui trattamenti spa, lezioni di yoga, cene con specialità locali e cinema sotto le stelle.

Nell’estate 2022 apre anche sly Berlin, a Berlino: nel quartiere di tendenza di Friedrichshain, l’hotel occuperà quattro edifici rinnovati collegati da corti interne e da una serra di quasi 210 mq. Con 150 camere e suite, alcune con balcone privato, gli interni saranno un mix di natura e cultura urbana grazie alla presenza di legno di quercia, pietre di serpentino italiano, acciaio e rifiniture in cemento grezzo. Tra gli altri servizi, palestra e sauna rooftop con vista sullo skyline cittadino. La serra ospiterà un bar e ristorante con cucina a vista e area barbecue.

A settembre apre a Oslo, in Norvegia, Sommerro. La struttura celebra il design svedese in un edificio in stile Art Déco. L’hotel, che rappresenta il progetto di conservazione più importante della Norvegia, occupa l’ex sede della società elettrica cittadina, Oslo Lysverker, e grazie a un’opera di rinnovamento multimilionaria, sarà un omaggio contemporaneo alla cultura e alla tradizione locali. Racchiuderà opere d’arte originali del famoso artista norvegese Per Krohg, tra cui un enorme affresco e un soffitto dipinto che faranno rivivere la storia unica di questo edificio. Punto di ritrovo per la comunità, questo hotel di 231 camere e 56 residenze include quattro ristoranti, tre bar, spazi per riunioni ed eventi fino a 150 persone, un teatro con decori dorati di 100 posti, un ampio centro benessere e la prima piscina rooftop cittadina aperta tutto l’anno, dotata di sauna, terrazza e ristorante.

Nel Southside di Hong Kong che ospita anche l’iconico porto di Victoria e il famoso Ocean Park, durante l’estate 2022 apre The Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong. Un hotel di lusso affacciato sull’oceano, per coppie, amici, viaggiatori single, famiglie allargate e per chi si sposta per lavoro, che offrirà 425 camere e suite con vista sul Mar Cinese Meridionale, tra cui alcune camere pensate appositamente per i bambini e due suite esclusive con piscina privata. Tra gli altri servizi, quattro ristoranti, una piscina a sfioro all’aperto e una piscina per bambini, un’area gioco interna, una spa di lusso con centro fitness, e versatili spazi per riunioni ed eventi interni ed esterni, tra cui un salone di oltre 520 mq senza colonne.

Per gennaio 2022 è prevista l’apertura di Pendry Park City, Utah, Stati Uniti. Sorge nel centro di Canyons Village presso Park City Mountain, con accesso diretto alle piste, e propone una rivisitazione contemporanea del tradizionale cottage alpino. Stile caldo e naturale per le 153 camere, suite e residenze, ognuna con finestre a tutta altezza ed elementi decorativi selezionati. Ospiti e residenti potranno ritrovarsi in quattro bar e ristoranti, rilassarsi nella Spa Pendry, nel centro fitness e nella piscina riscaldata rooftop, far divertire i bambini al Pinwheel Kids Club e sfruttare oltre 650 mq di spazi per eventi al coperto.

E ancora, ad aprile 2022 arriva Amrit Ocean Resort & Residences a Singer Island, nella contea di Palm Beach, Florida, Stati Uniti. Quasi tre ettari di terreni affacciati sull’oceano a Singer Island, nella contea di Palm Beach, per il wellness resort con 155 camere, 34 wellness suite di lusso e una spa di quattro piani con giardini di meditazione, piscine, lezioni di yoga Patanjali all’aperto e servizi specialistici per il sonno.

A maggio apre il Toa Hotel & Spa a Zanzibar, in Tanzania: su una spiaggia privata di sabbia a Pongwe, nella regione orientale dell’isola, questa oasi sull’Oceano Indiano includerà 86 camere in stile contemporaneo tra cui 8 suite, oltre a tre piscine, una spa deluxe, un ristorante esclusivo, tre bar e una caffetteria.

In autunno apre le porte il Pendry Washington D.C. all’interno di The Wharf, uno dei più recenti quartieri che affaccia direttamente sul mare. L’hotel di design include 131 camere, tre bar e ristoranti, la Spa Pendry con centro fitness e oltre 450 mq di spazi per riunioni ed eventi interni ed esterni.

Infine, nell’inverno 2022, arriva The Wall Street Hotel, a New York, Stati Uniti. All’interno dello storico Tontine Building, nato come prima borsa della città nel 1729, la residenza elegante includerà 180 ampie camere e suite, un ristorante con chef da una stella Michelin e un bar rooftop con lounge e terrazza all’aperto.

I nuovi hotel affiliati di Preferred Hotels & Resorts possono essere prenotati per i consulenti di viaggio anche tramite i Gds con i codici PH e PV.

I viaggiatori che desiderano prenotare un soggiorno presso i nuovi hotel in apertura o presso gli altri 650 hotel del portfolio Preferred possono usufruire di tariffe esclusive per soci, accumulare punti fedeltà e beneficiare di altri vantaggi, oltre a offerte e collaborazioni esclusive riservate ai soci, iscrivendosi a I Prefer Hotel Rewards, il programma fedeltà a punti per hotel indipendenti con oltre 4 milioni di iscritti.