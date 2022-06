Precompilata 2022, via libera all’invio dei documenti

(#SARDEGNA) Fare sistema. È il leitmotiv che risuona nei quattro giorni di educwork Obiettivo X organizzato nella magnifica Sardegna da OTA VIAGGI. Oltre 230 adv, mentre in ufficio il booking impazzava, hanno raggiunto le acque cristalline del Club Esse Palmasera Resort di Cala Gonone, in provincia di Nuoro, per partire alla scoperta di alcune strutture fiore all’occhiello del t.o. in vista di questa estate che già si preannuncia caldissima ⤵️ Serena Martucci ✍️