Ipw, appuntamento a Las Vegas a maggio 2021

Sarà Las Vegas a ospitare dal 10 al 14 maggio 2021 la prossima edizione del Ipw, la manifestazione che ogni anno riunisce l’industria del travel a stelle e strisce.

La nuove date arrivano a pochi giorni di distanza da quando lo stesso Malcolm Smith, general manager dell’evento, aveva comunicato ai delegati il rinvio dell’edizione 2020, che avrebbe dovuto tenersi al Las Vegas Convention Center da sabato 30 maggio a mercoledì 3 giugno.

“La scelta di Las Vegas per il prossimo anno – si legge in una nota firmata da Smith – è stata resa possibile dalla decisione di Chicago, in un primo momento prescelta per il 2021, di diventare host site nel 2025”.

Rimangono invece confermate le altre città già individuate per lo svolgimento dell’Ipw nei prossimi anni: Orlando nel 2022, San Antonio nel 2023, Los Angeles nel 2024.

“Quando ci incontreremo il prossimo maggio – conclude Smith – avremo il privilegio di essere ospitati nella nuova sede della West Hall del Las Vegas Convention Center”.