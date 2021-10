Post perfetti su Facebook e IG? I contenuti alle adv li offre Quality













Continua a puntare sui contenuti digitali Quality Group in questa fase di ripartenza. Come anticipato dal presidente Michele Serra, il motore dell’outgoing ha ripreso lentamente a girare. E alla luce dell’apertura dei corridoi, il direttore commerciale Marco Peci fa sapere: «Alcuni nostri reparti sono ripartiti con slancio su Giordania, Israele, Emirati Arabi, Mauritius, Seychelles e Maldive, che si aggiungono alle destinazioni scandinave. Le vendite e le partenze, anche sotto data, sono oltre le aspettative che avevamo solo qualche settimana fa».

Forti le richieste, informa, «anche per gli Stati Uniti e altre mete che potrebbero a breve riaprirsi». Un ritrovato dinamismo operativo che si integra con la vocazioni di Quality di offrire strumenti e contenuti ad agenzie di viaggi e clienti.

Da settembre è online la nuova piattaforma editoriale QG Digital Evolution: contenuti interamente prodotti dal consorzio di t.o. a cui le adv possono attingere. Le agenzie hanno la possibilità di condividere nelle loro pagine Facebook e Instagram contenuti precostituiti, pronti all’uso, modulabili e personalizzabili, attingendo da 10 rubriche, tra cui “i luoghi più fotografati del pianeta”, “esplora like a local”, “dove siamo nel mondo”, l”o sapevi che”, “food from the world”, “perché andare in”, a cui vanno ad aggiungersi collegamenti live con il resto del mondo per conoscere la reale situazione delle destinazioni che si riaprono.

È appena ripartita anche la Quality Group Academy che propone circa 550 incontri – dall’autunno alla prossima primavera – con focus su Paesi, destinazioni e prodotti. In anteprima anche alcune lezioni del master in digital marketing promosso in partnership con Andrea Bosetti. L’obiettivo è far acquisire agli adv tutte le competenze necessarie per divenire un Digital Tourism Pr Specialist, un professionista 3.0 che all’expertise classica di agente di viaggi possa affiancare competenze tecniche nella gestione dei social media, fondamenti di storytelling e copywriter, produzione video e fotografica, advertising.

Prosegue anche la collaborazione con Matteo Saudino, professore di filosofia che nel corso in quattro incontri (la sezione QG Culture dell’Academy) spiegherà come sono nati i diversi sistemi di pensiero e le diverse società per una comprensione più avanzata delle destinazioni programmate da Quality.