Viva Wyndham avvia la costruzione del super resort di Miches (Repubblica Dominicana)













Viva Wyndham Resorts ha iniziato la costruzione di un nuovo complesso di 750 camere a Miches, in Repubblica Dominicana. All’inaugurazione dei lavori ha presenziato anche il presidente dominicano Luis Abinader.

Miches sorge a un’ora e mezza da Punta Cana, in direzione ovest; la struttura, che sarà inaugurata nel 2023, sarà composta da un hotel di 486 camere e, in una seconda fase, da uno di 264 unità destinato al segmento adults only. Il complesso potrebbe generare circa 500 posti di lavoro diretti e 1.500 nell’indotto, attestando Viva Wyndham Resorts come prima impresa a capitale dominicano a insediarsi nella zona di Miches.

Nella prima fase, Viva Wyndham Miches avrà tre blocchi di camere, un’area piscina di 853 mq, piazze open air, discoteca, palestra, anfiteatro con capacità di 1100 posti, ristoranti, tre bar, gelateria, salone per eventi, galleria di negozi e uno spazio per i soci di Club Viva. Il progetto architettonico è firmato da Antonio Imbert, la costruzione da Kuky Silverio Industrial Ingegneria.

«Per Viva questo hotel segna l’avvio di un nuovo periodo di espansione – commenta Ettore Colussi, presidente della catena – Crediamo nel valore turistico della Repubblica Dominicana e abbiamo fiducia nel governo che la dirige; abbiamo iniziato la costruzione del primo dei due hotel del complesso, che prevedrà 750 sistemazioni totali e un investimento stimato di 62 milioni di dollari nella prima fase».

Colussi e i suoi soci hanno un legame storico con il territorio dominicano, e il loro operato è stato pioneristico nella storia del turismo locale. Sono stati la prima catena alberghiera ad adottare l’all inclusive in Repubblica Dominicana, nonché la prima impresa dominicana a posizionarsi anche all’estero, con resort in Messico e Bahamas.

Viva Wyndham Resorts è anche particolarmente attenta all’adozione di politiche legate alla sostenibilità: l’ottenimento della prima Bandiera Blu del continente americano, la certificazione internazionale Cristal, l’utilizzo di energie rinnovabili come il fotovoltaico a Samaná, Bayahibe, Playa Dorada, Cabarete e Bahamas. A ciò si aggiungono il protocollo Posi Check, e le attestazioni Check Safety First Travelife.