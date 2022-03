Portogallo, W Hotels di Marriott debutta in Algarve













Tutto pronto per l’inaugurazione del W Algarve, il nuovissimo albergo di W Hotels Worldwide situato sulle coste soleggiate dell’Algarve, in Portogallo, che aprirà i battenti in primavera. L’hotel, che conta 134 camere e 83 residenze, fermerà il debutto del brand nella regione portoghese, dove porterà il suggestivo design firmato Ab Concept.

«L’arrivo di W Hotels in Algarve segna un nuovo capitolo sia per il brand sia per la regione stessa, nota per il suo clima mite e gli splendidi panorami – ha affermato Candice D’Cruz, vice president, luxury brands, Europe, Middle East & Africa, Marriott International – Attraverso il design sofisticato e sorprendente e i coloratissimi interni e che riflettono la storia del luogo, W Algarve offrirà agli ospiti una destinazione in grado di fondere il fascino del luogo con lo stile giocoso di W Hotels».

All’arrivo gli ospiti attraversano un ingresso che si ispira al folklore locale, con una parete dalle linee curve decorata con specchi e piatti di ceramica portoghese realizzati a mano e la W Lounge, un’installazione centrale a forma di onda realizzata con pannelli di vetro.

Le 134 camere sono state arredate in “massimalismo sobrio”, con spazi caratterizzati da contrasti tra elementi colorati e toni neutri e mobili su misura. Tutte le camere offrono balconi con vista mozzafiato sui giardini e sulla costa atlantica, mentre le dieci WOW Suite dispongono di un rooftop privato. A completare l’offerta, i ristoranti Wet Deck, il Market Kitchen e il Paper Moon, ultra alla Away spa di 1200 metri quadri