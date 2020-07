Portogallo pronto alla ripartenza, allentate le restrizioni

Riaccende i motori anche l’incoming del Portogallo che, a partire dal 1 luglio, allenta le restrizioni al minimo nella maggior parte del territorio nazionale.

Grazie al controllo e all’aumento dei test (il Portogallo è il sesto paese in Europa per numero di test, avendo già effettuato più di 1,1 milioni di test, più del 10% della popolazione) sono state applicate alcune norme di emergenza nella periferia di Lisbona, come la chiusura di alcuni stabilimenti commerciali alle ore 20 e il divieto di assembramenti con più di 10 persone.

In una nota diffusa in queste ore l’ente del turismo del Portogallo comunica che “alberghi, ristoranti, super e ipermercati, servizi sanitari, stazioni di servizio e strutture sportive mantengono il normale orario di lavoro“. Lo stesso vale per tutti i musei, le strutture culturali, ecc. Inoltre, non esiste nessuna limitazione alla circolazione dei residenti o dei turisti, tutti i trasporti sono in piena attività e non esiste nessuna situazione di chiusura o quarantena a Lisbona.

L’applicazione di queste norme – prosegue la nota del Turismo de Portugal – “fa parte delle azioni e delle procedure che il Portogallo ha attuato dall’inizio della crisi e che ha permesso di controllare in modo esemplare il progresso della pandemia“. Queste misure consentono inoltre l’apertura e la piena operatività di tutte le attrezzature turistiche e culturali, garantendo a coloro che desiderano visitare la regione di Lisbona e il paese di disporre della sicurezza necessaria.

Gradualemente, dunque, le regioni più turistiche del paese (Algarve, Madeira, Porto e Nord) tornano alla normalità mentre altre regioni del paese come Azzorre, Alentejo, Centro sono da tempo destinazioni riaperte ai flussi turistici domestici e internazionali.

Ad oggi il Portogallo è il terzo paese più sicuro al mondo, secondo il Global Peace Index 2020 e l’intero settore, dalle aziende e gli operatori privati ai vari agenti del settore pubblico, auspicano un pieno rilancio della loro attività, nel rispetto delle condizioni igieniche e di sicurezza imposte dalle procedure internazionali del post Covid-19.