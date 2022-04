Portogallo, abolito il Plf per i turisti in entrata













Il Portogallo ha modificato le misure in vigore per entrare nel Paese: da martedì 26 aprile i turisti che entrano nel Portogallo continentale per via aerea non sono più obbligati a presentare il Passenger Locator Form.

È sufficiente presentare o il certificato di vaccinazione Covid o un test molecolare Pcr negativo effettuato 72 ore prima dell’imbarco o un test rapido antigenico negativo 24 ore prima dell’imbarco.

Chi desidera visitare le Azzorre sarà tenuto a presentare o il certificato di vaccinazione Covid o un test molecolare PCR negativo effettuato 72 ore prima dell’imbarco o un test rapido antigenico negativo 24 ore prima dell’imbarco.

Per gli ingressi a Madeira, non ci sono particolari restrizioni negli aeroporti, porti e porti turistici. I passeggeri sono tenuti a registrarsi su: madeirasafe.com.