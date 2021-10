Portale Sardegna, nel primo semestre 2021 crescita ai livelli pre Covid













Il consiglio di amministrazione di Portale Sardegna, online travel agency (Ota) quotata su Aim Italia, tira le somme dei primi sei mesi del 2021, registrando una crescita in continuità con il pre-pandemia.

Soddisfazione espressa dal cda anche per i progressi registrati dal progetto Welcome to Italy, portale online che raccoglie tour ed esperienze disponibili in tutta Italia, e su cui il gruppo ha molto investito negli ultimi anni.

Sottoscritti infatti numerosi contratti di affiliazione di soggetti partner (Regional Manager, Incoming Agents e Local Expert, ognuno con il proprio ruolo all’interno del network), per i quali le diverse task force del gruppo hanno svolto attività di formazione, consulenza e assistenza in materia di digitalizzazione. I risultati sono stati superiori alle aspettative: oltre 7.000 prodotti registrati sul portale, tra cui 2.300 “experiences” (tour solitamente di qualche ora) e oltre 500 “Viaggi Smart” (tour di circa 3-4 giorni).

«I risultati della relazione semestrale testimoniano come Portale Sardegna group sia riuscita a mantenere intatto l’avviamento creato e il posizionamento strategico sulle destinazioni tradizionalmente proposte, ancorché gli effetti della pandemia abbiano avuto un impatto rilevante anche nel corso primo semestre 2021- ha dichiarato Massimiliano Cossu, amministratore delegato di Portale Sardegna – È stato un periodo074 9552403143Welcome to Italy, business unit che sta assumendo un’importanza sempre maggiore e sulla quale, insieme al nostro partner Welcome Travel Group, stiamo ottenendo ancor prima del lancio nei mercati, un riscontro inaspettato in termini di canali distributivi. La complessità della piattaforma e il fatto che la stessa interloquisca digitalmente con migliaia di stake-holder nel territorio, ha richiesto un successivo e prevedibile periodo di test, al quale sono seguiti importanti interventi evolutivi, protratti nei mesi estivi, dilazionandone il lancio effettivo sul mercato. La notizia importante nel 2021 è che la filiera Welcome to Italy funziona ed è in grado di generare output di prodotto in tempi da record e interfacciarsi, contestualmente, con imponenti canali distributivi».

Il portale ha infatti registrato incremento importante delle prenotazioni rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2020, a dimostrazione della generale tendenza di mercato verso una ripresa consistente, seppure ancora lontana rispetto al 2019.

A ciò si aggiungono anche i primi risultati tangibili in termini di ricavi conseguiti in seguito agli accordi commerciali con alcuni partner come Tantosvago, la digital company specializzata nella creazione di viaggi corporate. Inoltre, sono stati ultimati i lavori tecnici di integrazione della piattaforma Welcome to Italy su a Lastminute.com e Volagratis.com, in linea con gli obiettivi di incremento di nuovi market places di rilievo globale.

Segnali positivi anche dai test sulle vendite di servizi esperienziali, che sono state effettuate anche attraverso differenti canali di marketing come Musement, Hotelbeds, Viator, e GetYourGuide.

Prosegue comunque la campagna di mappatura, classificazione e affiliazione di Local Expert e Incoming Agent volta a migliorare ed arricchire l’offerta dei portali del gruppo, così come proseguono i colloqui con operatori turistici internazionali finalizzati ad accordi commerciali per la vendita del prodotto.

Quanto alle previsioni sull’evoluzione della gestione del Gruppo Portale Sardegna nella seconda parte del 2021, il cda prevede un incremento complessivo del numero di prenotazioni turistiche in tutte le destinazioni tradizionalmente proposte, nonché i primi risultati positivi sui canali di vendita nel settore extralberghiero (attraverso il partner Italianway).

Anche gli accordi commerciali con operatori internazionali per l’utilizzo della piattaforma di Welcome to Italy fanno sperare in un aumento delle quote di mercato in diversi Paesi.