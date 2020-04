Portale Sardegna lancia il progetto Sardegna Isola Sicura

Portale Sardegna ha avviato il progetto Sardegna Isola Sicura, con la collaborazione e il contributo delle realtà imprenditoriali di spicco dell’intera filiera del turismo sardo.

L’iniziativa pone le sue basi sull’analisi di mercato effettuata dal Gruppo ed è volta all’individuazione dei fattori critici che permettano all’intero panorama turistico di presentarsi pronto, coordinato e coeso per la gestione ottimale degli arrivi in Sardegna, riducendo al minimo le fonti di preoccupazione dei viaggiatori.

Il sondaggio, lanciato sulla base utenti italiani di Portale Sardegna e Charming Sardinia, ha fatto emergere che solo il 7% degli intervistati prevede già da ora di non fare le vacanze estive. Al fine di tutelare tutti i cittadini della Sardegna e chi intende prenotare le proprie vacanze, dando voce alle principali apprensioni emerse, il progetto Portale Sardegna è finalizzato all’implementazione di una strategia imprenditoriale coordinata affinché, dopo la crisi, si adottino nuovi standard di servizio che consentano ai nostri ospiti di vivere serenamente una vacanza, mediante l’attivazione, già da subito, di una serie di best practice che anticipino, armonizzino e consolidino le eventuali e per giunta auspicate direttive nazionali.

Le tematiche che verranno trattate nel corso dei vari tavoli di lavoro per la creazione del protocollo “Sardegna Isola Sicura” verteranno sull’adozione di alcuni criteri in grado di ridurre la probabilità di contagi. Queste tematiche sono state delineate in via generale nel corso di questo primo incontro e verranno meglio configurate dai diversi operatori turistici attivi in Sardegna nei successivi tavoli di lavoro, prevedendo, grazie al contributo di tutti, misure specifiche ad hoc per le strutture ricettive, gli aeroporti e le ditte di trasporto.

«In un momento in cui è necessaria la massima coesione e il massimo spirito collaborativo, ci facciamo promotori dello sviluppo di un protocollo, condiviso per tutta la filiera turistica, che garantisca la massima tutela dei viaggiatori che scelgono la nostra regione come meta delle loro vacanze estive. Queste misure sono rivolte inoltre a scongiurare un turismo disordinato e privo di specifiche linee guida che possa mettere a rischio tanto i turisti, quanto la popolazione locale», ha affermato Massimiliano Cossu, amministratore dlegato di Portale Sardegna.

Al progetto hanno deciso di aderire tutte le realtà imprenditoriali di spicco dell’intera filiera del turismo sardo: Gruppo Iti Marina , Arbatax Park Resort, Iti Colonna , Associazione Extra, Club Esse, Bovi’s Hotels, Aeroporto Olbia, THotel, Forte Village, Chia Laguna – Ihc, Hotel Costa dei Fiori, Abi D’Oru Hotel & Spa, Pullman Timi Ama Sardegna, Cph Pevero Hotel, Italianway ed Escursi.