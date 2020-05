Portale Sardegna lancia il progetto Isola Sicura

Il fai da te degli operatori turistici sardi ha un nome: è Portale Sardegna, primo tour operator online condiviso dalla filiera turistica locale, braccio operativo del progetto Sardegna Isola Sicura lanciato lo scorso aprile.

Conclusi i tavoli di lavoro volti alla definizione e condivisione delle best practice da inserire nel Codice di autodisciplina Sardegna Isola Sicura, oltre 140 strutture ricettive e operatori di filiera hanno sottoscritto e controfirmato l’accordo con il quale si impegnano ad adottare gli standard di sicurezza condivisi ed emersi durante i numerosi e produttivi momenti di confronto. Tra le prime realtà imprenditoriali di spicco che hanno sottoscritto l’accordo ci sono le compagnie di navigazione Sardinia Ferries, Gnv, Grimaldi Lines e Moby-Tirrenia, nonché alcuni tra i principali gruppi alberghieri dell’isola, come il Forte Village, I Grandi Viaggi e Ota Viaggi.

L’elenco delle direttive che sarà applicato dagli operatori della filiera turistica è ispirato alle regole suggerite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e andrà a integrare – ma non sostituire – sia i protocolli sanitari imposti dalle autorità pubbliche sia quelli delle associazioni di categoria. Il Codice di autodisciplina Sardegna Isola Sicura ha come obiettivo principale quello di migliorare la qualità dei servizi resi e garantire, nella maniera più efficace possibile, aspetti chiave della sicurezza, come il distanziamento personale, la sanificazione e la pulizia costante degli ambienti e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Il progetto Sardegna Isola Sicura si è concretizzato in una nuova soluzione d’insieme, di viaggio e di soggiorno, a disposizione della clientela: Sardegna Home to Home, un pacchetto ideato in collaborazione con le maggiori compagnie di navigazione, grazie al quale il cliente potrà sia viaggiare a bordo di un traghetto che rispetta tutti gli standard di sicurezza per la riduzione del rischio contagio, sia, una volta sbarcato sull’isola, soggiornare in una casa vacanza anch’essa facente parte del circuito Sardegna Isola Sicura.

Il Gruppo Portale Sardegna ha, inoltre, sottoscritto un accordo con alcune reti di agenzie di viaggi italiane per la distribuzione del pacchetto Sardegna Home to Home, che sarà acquistabile nelle adv Welcome Travel, Kkm e in quelle affiliate a Fiavet.

«Inizia oggi la fase operativa del nostro progetto – ha dichiarato Massimiliano Cossu, amministratore delegato di Portale Sardegna – e la grande collaborazione sulla quale si fonda questa iniziativa ci ha consentito di individuare i possibili fattori critici vedendoli da una moltitudine di prospettive. Riteniamo che questo dialogo sia stato fondamentale per poter ora procedere con efficacia alla realizzazione e alla messa in atto di un piano complessivo e concreto, che consenta ai viaggiatori di poter fare le proprie vacanze in Sardegna con la massima serenità possibile. Con circa 8 milioni di contatti stimati raggiunti abbiamo “urlato” al mondo che la Sardegna esiste ed è sensibile al tema Covid-19».