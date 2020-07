Portale Sardegna, 5 esperienze inedite dai Sardinia Local Expert

Il tour operator online Portale Sardegna dà voce ai suoi Sardinia Local Expert, imprenditori e professionisti nel settore del turismo locale. Eleonora, Vincenzo, Pietro, Alessandra e Marino sono tra i 30 esperti selezionati per valorizzare il patrimonio ambientale, culturale ed enogastronomico dell’isola, combinando alla propria attività principale di property manager anche quella di mappare le migliori esperienze per i viaggiatori che sognano una vacanza immersa nella natura sarda.

Ecco le cinque esperienze per avventurarsi in una regione tutta da scoprire, all’insegna della natura incontaminata e della cultura locale.

ORISTANO. Eleonora Marongiu propone il laboratorio della Fregula ad Allai, un piccolo paesino vicino ad Oristano. Divertendosi e scoprendo luoghi segreti dell’isola, i viaggiatori possono imparare a preparare la Fregula, piatto cardine della cultura enogastronomica locale, realizzato secondo l’antico rito tramandato di generazione in generazione: semola, acqua e sale che, come per magia, creano delle piccole palline. Solo poche persone conoscono il vero e antico procedimento e coloro che vivono l’esperienza diventano custodi di un sapere antico.

BOSA. Vincenzo Piras racconta il trekking del grifone, nel territorio di Bosa, dove vive l’avvoltoio grifone Gips Fulvus, un rapace in via di estinzione che, con i suoi 280 cm di apertura alare, è il più grande al mondo dopo il condor americano. Nella Costa di Capo Marrargiu e nei monti circostanti si localizza l’unica colonia nidificante d’Italia, con la presenza di circa 150 esemplari. Grazie alle conoscenze delle guide naturalistiche i viaggiatori potranno addentrarsi in un percorso per scoprire il territorio e vivere un’esperienza lontana dalla routine quotidiana.

CASTELSARDO. Pietro Mulargia parla di pescaturismo: un’intera giornata da pescatore su un vero peschereccio con partenza da Castelsardo a bordo del quale sarà possibile trascorrere il tempo in compagnia dei pescatori locali per scoprire i segreti del mare, ammirare le coste dell’isola e tuffarsi nelle acque cristalline.

CALA GONONE. Alessandra Granillo raccomanda il selvaggio blu a dorso d’asinello. Con partenza da Dorgali, i viaggiatori potranno godersi una rilassante escursione a bordo degli asinelli tipici sardi, ammirando panorami mozzafiato e i colori del mare. Due giorni tra boschi, spiagge dorate e acque verde smeraldo, il tutto accompagnato da una cena al ristorante fornito di bungalow per trascorrere la notte. La spiaggia di Cala Sisine, il sentiero in mezzo al bosco affacciato sul Golfo di Orosei, la mulattiera usata anticamente dai carbonai per portare il carbone e Cala Luna, una delle più belle spiagge del Mediterraneo dove sarà possibile dormire in tenda.

VILLASIMIUS/COSTA REI. Infine il trekking notturno nella foresta dei Sette Fratelli di Marino Murtas. Un’escursione all’interno dell’oasi Castidias-Sette Fratelli nel profondo sud est della Sardegna. Un percorso adatto anche ai bambini, tra i suoni naturali e i versi della fauna che abita la foresta. Un’atmosfera ricca di rocce granitiche, corsi d’acqua e animali selvatici come il cervo, il cinghiale e volatili come l’aquila reale, lo sparviero e il picchio Rosso maggiore, il tutto al chiaro di luna.