Italianway, prenotazioni con garanzia di disinfezione

Arrivano le prenotazioni con garanzia di disinfezione: l’innovativa modalità anti Covid è stata lanciata da Italianway Spa, il portale per affitti brevi di ville, chalet e case d’epoca, con oltre 1.300 immobili in 70 destinazioni italiane, che proprio in questi giorni ha lanciato il protocollo di pulizia che prevede la sanificazione anti coronavirus, quando necessaria, eseguita solo da società qualificate e certificabile, l’igienizzazione e la disinfezione delle superfici con prodotti e rimozione di tutti i tessuti non necessari nelle case.

E tra le altre misure messe a punto vi è anche l’utilizzo esclusivo di lavanderie industriali certificate o con apposito piano di autocontrollo del ciclo di lavaggio per il cambio biancheria; sterilizzazione stoviglie a 60 gradi a ogni check out, nonché una specifica sensibilizzazione degli ospiti rispetto al tema rifiuti, cruciale nella Fase 2.

Con questa chiave Italianway, che all’inizio del 2020 è stata inserita dal Financial Times tra le top 1000 aziende di tutta l’Ue cresciute maggiormente nell’ultimo triennio, ha creato il primo filtro per prenotare direttamente sul suo portale case con garanzia di disinfezione.

«Un obiettivo raggiunto grazie all’efficienza del nostro team interno di 100 giovani professionisti laureati e plurilingue, alla piattaforma che abbiamo sviluppato internamente e ci consente prenotazioni dirette, e al primo software proprietario italiano, sempre sviluppato internamente, che gestisce end to end l’intero ciclo di vita del valore del vacation rental – spiegano David Scarantino e Marco Celani, rispettivamente fondatore e ad della società – Dalla pubblicazione online multi canale dell’appartamento, alle gestione degli incassi, prenotazioni, check in/check out, fatturazione elettronica, cedolare secca, imposta di soggiorno, report, pulizie e manutenzioni degli appartamenti e tanti altri servizi».

Tra i primissimi immobili prenotabili con garanzia di disinfezione dal 1° giugno ville singole con piscina, appartamenti, chalet e soluzioni indipendenti con dehor e ampi spazi verdi esterni tra destinazioni di mare come il Salento, Lampedusa, la Sardegna con Pula o la Liguria con Finale Ligure e Sanremo; località di montagna come Bormio e la Valtellina, le amene Langhe, il Lago di Garda, la Brianza e città come Roma e Milano.

«Anche quando il Covid-19 non costituirà più una minaccia – ha aggiunto Michele Fionda, direttore generale di Italianway che ha coordinato la task force interna sulla messa a punto del protocollo – i viaggiatori di ogni parte del mondo sceglieranno sempre di più sulla base di informazioni dettagliate rispetto agli standard di pulizia e pretenderanno di trovare ambienti al momento del check in che garantiscano la loro sicurezza».