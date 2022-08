Ponti e vacanze, il calendario scolastico 2022-2023

Fine delle vacanze estive, sguardo a settembre e si comincia a consultare il calendario scolastico in cerca di ponti per minivacanze in famiglia.

Per chi è in procinto di programmare viaggi con i figli legandole ai ponti che si creano in concomitanza con le feste nazionali, il calendario scolastico diffuso dal ministero dell’Istruzione fornisce alcuni spunti interessanti.

Si parte dal 1° novembre 2022, ovvero la festa di Tutti i Santi. Quest’anno la festività cade di martedì e molte scuole prevedono il ponte il lunedì. È possibile quindi pensare a un viaggio dal 30 ottobre al 2 novembre.

L’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, cade quest’anno di giovedì e permette un ponte fino alla domenica, ovvero di quattro giorni. Per chi vive a Milano, i giorni possono diventare cinque, visto che la Festa di Sant’Ambrogio, patrono della città, è il 7 dicembre.

Scuole chiuse tra il 22 e 23 dicembre per Natale, che quest’anno è di domenica. Riapertura prevista il 9 gennaio, dopo l’Epifania del 6 gennaio che nel 2023 è di venerdì.

Le vacanze pasquali sono programmate dal 6 all’11 aprile (Pasqua 2023 è il 9 aprile); eventuali estensioni dipendono dalle singole scuole e sono legate a eventuali interruzioni o meno del calendario scolastico a febbraio.

Il giorno della Liberazione, il 25 aprile, cade nel 2023 di martedì, consentendo un ponte di quattro giorni dal 22 al 25 aprile.

Il 1° maggio sarà un lunedì, che consente un allungamento del weekend a tre giorni.

Infine, ultimo ponte dell’anno scolastico il 2 giugno, Festa della Repubblica, che sarà un venerdì e anche in questo caso allunga a tre giorni il fine settimana.