Ponte aereo sui voli Usa-Uk: l’ipotesi anti quarantena

Sarebbero in corso dei colloqui tra il governo britannico e quello statunitense per introdurre un ponte aereo tra Londra e New York. Lo scopo, secondo quanto riferiscono i media britannici, sarebbero quello di consentire ai viaggiatori che si spostano da un capo all’altro dell’Atlantico di evitare la quarantena attualmente prevista.

Il Telegraph, ad esempio, riferisce che i ministri stanno studiando una serie di piani per istituire ponti aerei regionali che consentirebbero ai viaggiatori sia business che lesiure di arrivare nel Regno Unito da aree considerate “a basso rischio” come New York, dal momento che la Grande Mela ha ridotto il tasso di infezione di sette giorni a 7,2 casi ogni 100.000 (che è inferiore a quello di 11,3 presente in Inghilterra).

Anche se i colloqui tra l’esecutivo Trump e quello di Boris Johnson sono ancora in una fase iniziale, si sono già fatte molto insistenti le pressioni esercitate dall’industria dei viaggi, per introdurre i test Covid e consentire csì ai passeggeri in arrivo di eludere la quarantena.