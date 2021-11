Ponant torna con le crociere in Antartide













Ponant è ripartita per l’Antartide. La compagnia è stata la prima a tornare nel Continente Bianco, con Le Commandant Charcot. La nave da esplorazione ad alta polarità è salpata da Punta Arenas il 1° novembre per la crociera inaugurale che dura fino al 16 novembre ed esplora il mare di Bellingshausen, fuori dai sentieri battuti, con un team di 20 guide naturalistiche che accompagnano i passeggeri.

«È con grande emozione che abbiamo accolto i primissimi passeggeri – dice Patrick Marchesseau, capitano della nave – Un momento che segna il culmine di sei anni di lavoro, nonché la ripresa dell’attività dell’azienda in Antartide. La navigazione a bordo del Commandant Charcot apre nuovi orizzonti. I nostri passeggeri hanno avuto la fortuna fin dai primi giorni della nostra crociera inaugurale di osservare i pinguini imperatori, un incontro estremamente raro».

Ponant per la stagione invernale tra novembre 2021 e marzo 2022 prevede un totale di 14 rotte diverse e 33 partenze, anche a bordo di Le Lyrial, L’Austral, Le Boréal e Le Soléal, le quattro navi gemelle della compagnia.

Intanto sono già aperte le prenotazioni per la stagione invernale 2022/2023: 13 diversi percorsi di esplorazione con 34 partenze. Questi viaggi offrono itinerari completamente nuovi, sulle tracce di grandi esploratori, e l’opportunità per osservare una fauna selvatica straordinaria e segreta: megattere, pinguini Gentoo, pinguini reali, pinguini di Adelia, pinguini Sottogola, foche Leopardo, foche Crabbers, foche di Weddell, uccelli marini.

Tra le attività organizzate, i passeggeri potranno godere dei landing in gommoni Zodiac, gite in kayak di mare sotto la supervisione di guide di kayak certificate dallo Stato francese, conferenze, gite in hovercraft, attività in acque polari o anche escursioni, a piedi o con le racchette da neve. A bordo sono previste anche conferenze scientifiche e workshop partecipativi, al fine di sensibilizzare e mobilitare i passeggeri per proteggere questi fragili ambienti.

Le Commandant Charcot navigherà anche verso il Grande Nord per l’estate 2022 (previste 11 partenze): rotta verso le terre selvagge più settentrionali del pianeta fino a raggiungere il Polo Nord geografico.