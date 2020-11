Ponant, le crociere nell’Artico dell’estate 2021

In questo periodo la voglia di fuga è più forte che mai e Ponant propone tre idee di viaggio nell’estremo nord – nell’Artico – per riconnettersi con la natura la prossima estate. Le proposte toccano Kangerlussuaq, Longyearbyen, Spitsbergen, Grundarfjördur, Reykjavik, ovvero Groenlandia, Norvegia e Islanda. Tra paesaggi spettacolari: iceberg, mari di ghiaccio e rilievi vulcanici a perdita d’occhio.

La prima proposta di crociera, “Unexplored Svalbard”, parte da Spitsbergen. Al di sopra di 78 ° nord, appare come una terra alla fine del mondo. L’ultima isola prima del Polo Nord, questo territorio dell’arcipelago delle Svalbard rivela coste cesellate che si sciolgono in un mare di ghiaccio. Al centro di questi paesaggi bianchi, più della metà ghiacciai, e di queste aree preservate, l’orso polare regna come signore sui banchi di ghiaccio.

Il secondo itinerario, “Icelandic Mosaic”, è un viaggio ai margini dell’Artico, tra vasti ghiacciai, fiordi vertiginosi, vulcani e geyser bollenti. L’Islanda offre ai visitatori paesaggi unici al mondo fatti di fuoco e ghiaccio, vento e terra. Dai fiordi ai campi di lava, dai ghiacciai alle spiagge di sabbia nera, dai geyser alla natura selvaggia, c’è la storia della geologia della Terra e anche una ricchezza di patrimonio culturale da esplorare: gli islandesi sono fortemente legati alla loro architettura e alle leggende vichinghe.

La terza è una crociera expedition, “The Geographic North Pole”, per raggiungere la fine del mondo, il Polo Nord geografico, punto ricoperto di banchi di ghiaccio e situato a 700 km da qualsiasi terra. A bordo di Le Commandant-Charcot, la prima nave da esplorazione ad alta polarità, ibrida elettrica, alimentata a gas naturale liquefatto (Gnl). Questa avventura è l’occasione per vivere una navigazione lenta nel cuore del mondo del ghiaccio, per scoprire paesaggi dai colori surreali, ma anche per osservare una fauna particolarmente ricca in questo periodo dell’anno.

La nuova politica Ultra Serenity di Ponant inoltre garantisce ai futuri passeggeri flessibilità nelle condizioni di prenotazione e cancellazione. Per qualsiasi nuova prenotazione di una crociera programmata con partenza fino al 31 ottobre 2021, i passeggeri pagheranno un acconto pari al 10% del prezzo della crociera per confermare la prenotazione. Avranno la possibilità di cancellare senza addebito fino a 30 giorni prima della partenza, momento in cui sarà dovuto il saldo finale. In caso di cancellazione, i passeggeri avranno la possibilità di richiedere una nota di credito su una nuova prenotazione entro 24 mesi dalla partenza originale o un rimborso.

Inoltre, grazie alla garanzia Covid inclusa, i suoi passeggeri beneficiano di una protezione ottimale. In caso di positività al test Covid entro 30 giorni dalla partenza, agli ospiti viene offerto un posticipo o cancellazione gratuita. Tutti i pagamenti saranno completamente rimborsati. Durante la crociera, in caso di esito positivo del test Covid, verrà effettuato un rimborso pro quota per i giorni presi se il soggiorno non sarà completato.