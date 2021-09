Ponant apre le vendite per l’Antartide 2022/2023













Ponant presenta la nuova offerta per l’inverno 2022-2023, nel cuore del continente antartico. Sono aperte le vendite per le crociere a bordo della prima nave da esplorazione altamente polare, Le Commandant Charcot, sulle orme del famoso navigatore omonimo.

L’Antartide è un territorio mitico che ha attratto i più grandi esploratori e suscita ancora oggi grande curiosità tra i viaggiatori. La scoperta del Continente Bianco a bordo di Le Commandant Charcot prevede molte nuove attività: scienze partecipative, kayak, escursionismo o racchette da neve, immersioni polari senza muta, nuoto polare con muta stagna. Oltre 20 guide naturalistiche supervisioneranno le attività e accompagneranno gli ospiti verso la ricca e affascinante fauna selvatica durante le uscite in Zodiac o in hovercraft.

Intanto la nave inaugura già la prima stagione antartica durante l’inverno 2021-2022, a partire da novembre 2021 e fino a marzo 2022 con 10 crociere e 6 diversi itinerari.

Per la sua seconda stagione in Antartide Ponant amplia l’offerta e propone due nuovi itinerari che consentono la semi circumnavigazione del continente.

Il primo è “Unexplored Antarctica between Two Continents”, in partenza da Ushuaia, in Argentina: un viaggio di esplorazione dall’estremità meridionale del continente americano alla Nuova Zelanda lungo 30 giorni e 28 notti, dal 15 gennaio al 13 febbraio 2023. Questa crociera nel cuore del ghiaccio esplora i mari di Bellingshausen, d’Amundsen e de Ross – il più grande santuario marino del mondo – dove vedere balene, orche, foche e pinguini, così come Marie Byrd’s Land, l’ultima Terra Nullius del pianeta.

Il secondo itinerario è “From Dumont d’Urville to Mawson: retracing Heroic Age expeditions”: odissea polare ai confini della terra, che segue il percorso dei primi avventurieri del Continente Bianco in un viaggio scandito dalla bellezza del ghiaccio. Dalle coste neozelandesi a quelle di Ushuaia, città alla fine del mondo, Ponant propone un’inedita semi circumnavigazione dell’Antartico, alla scoperta di Adélie Land, Victoria Land e Marie Byrd Land, ma anche Macquarie Island, isola subantartica australiana classificata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco per la biodiversità. Un viaggio esplorativo nel cuore della storia dell’avventura polare francese e australiana di 28 giorni e 26 notti.

Le Commandant Charcot è una nave ibrida elettrica alimentata a gnl (gas naturale liquefatto), l’energia più virtuosa disponibile fino a oggi. Questa innovazione rinnova l’impegno della compagnia per il turismo sostenibile con un impatto ambientale ridotto al minimo. Classe polare Pc2, questa barca è eco-progettata con le ultime tecnologie green: trattamento acque reflue, 100% dei rifiuti differenziati a bordo, eliminazione della plastica monouso.