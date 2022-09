Ponant aggiorna i protocolli anti Covid delle sue navi

Con il miglioramento della situazione sanitaria, Ponant sta allentando le misure “anti Covid”. Dal 9 settembre non è più necessario presentare la prova di un test negativo prima di salire a bordo di una qualsiasi delle navi della sua flotta.

Per salire a bordo, gli ospiti devono solo presentare un certificato che attesti almeno uno dei tre scenari: uno schema vaccinale completo che includa almeno tre dosi di un vaccino mRNA; oppure due dosi di vaccinazione a condizione che la seconda sia stata somministrata entro nove mesi dalla data di imbarco (la prova di avvenuta guarigione può essere considerata una di queste dosi); o ancora, una dose di vaccino o la prova di aver contratto il virus da più di 2 settimane ed entro un massimo di quattro mesi al momento dell’imbarco.

Il test sarà obbligatorio solo se richiesto dalle autorità locali. Gli ospiti avranno la possibilità di fare il test a bordo.

La mascherina non è più obbligatoria per gli ospiti, anche se il suo utilizzo è ancora fortemente consigliato a bordo e a terra. I membri dell’equipaggio di Pontant che sono a contatto con gli ospiti dovranno comunque indossare le mascherine.

Infine, in caso di rilevamento di un caso Covid a bordo, le misure di quarantena possono essere ridotte a seconda della diagnosi del medico di bordo in merito al rischio di infezione. Coloro a cui è stato diagnosticato un rischio basso non saranno più obbligati automaticamente all’isolamento e potranno partecipare alle attività, sotto supervisione e nel rispetto delle istruzioni, per garantire la sicurezza di tutti.

Tuttavia, se il rischio a bordo dovesse aumentare, Ponant e il capitano della nave potrebbero dover reintrodurre misure più ampie per quanto riguarda i test, l’uso delle mascherine e la quarantena.