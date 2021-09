Polonia, Barbara Minczewa a capo dell’Ente per il Turismo in Italia













L’Ente nazionale polacco per il Turismo ha assegnato il ruolo ufficiale di direttrice per l’Italia a Barbara Minczewa – fino ad ora ad interim – dal 1° settembre 2021.

«Sono davvero felice di poter essere finalmente identificata ufficialmente quale direttrice per l’Italia – commenta Barbara Minczewa – È stato un percorso lungo. Il riconoscimento per l’intenso lavoro svolto e i tanti traguardi raggiunti. Un incarico importante che arriva dopo 6 anni di operato per l’ente».

Sin dal suo esordio lavorativo per l’Ente Nazionale Polacco per il Turismo con sede a Roma, la Minczewa ha curato i rapporti con i media e la comunicazione, quale responsabile e redattrice di tutti i contenuti digital dell’ente. Da novembre 2018, a seguito della fine del mandato di Malgorzata Furdal, direttrice per dieci anni, Barbara Minczewa era stata incaricata di ricoprire il ruolo ad interim, fino alla sua conferma ufficiale avvenuta ad agosto, grazie all’esperienza e alla conoscenza del mercato e del settore turistico italiano.

«È un importante traguardo lavorativo, professionale e personale, che mi permette di dare continuità all’ottimo lavoro svolto dalla direttrice che mi ha preceduta sul mercato italiano – Sono certa che questo mi sarà da stimolo per raggiungere nuovi e interessanti traguardi per la promozione della Polonia in Italia».

Dopo aver conseguito la laurea in Polonistica presso l’Università Jagellonica di Cracovia nel 2010, Barbara è trasferita in Italia per un progetto di ricerca finanziato dal ministero degli Affari Esteri in collaborazione con l’Università degli Studi di “Roma Tre”. Nel 2016, ha ottenuto il titolo “Doctor Europaeus” a seguito del dottorato di ricerca in Lingue e Letterature Straniere all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Negli anni ha realizzato progetti promozionali di diverse regioni polacche, soprattutto nell’ambito del web marketing, ha coordinato dal punto di vista logistico e amministrativo progetti promozionali della Polonia finanziati dall’Ue e curato eventi promozionali.

«Oggi sono chiamata a ricoprire ufficialmente un ruolo importante e lo spirito con cui mi appresto a svolgere il nuovo compito è sostenuto da una fortissima motivazione, da dedizione e amore per il mio Paese – conclude – Mi dedicherò a consolidare la posizione che la Polonia ha raggiunto sul mercato italiano, continuerò ad adottare un metodo che prediligerà creatività e proposte innovative ed esperienziali, con un approccio dinamico, fresco e originale e promuovendo la destinazione attraverso l’arte, la cultura e la straordinaria offerta della Polonia, basata su varietà paesaggistica, naturalistica e gastronomica».